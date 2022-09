Rio Grande do Sul Com a lei que reduziu prazos nos cartórios, casamentos crescem quase 12% em um mês no RS

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Lei federal reduziu os prazos de habilitação e celebração do matrimônio Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Lei federal reduziu os prazos de habilitação e celebração do matrimônio. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Rio Grande do Sul registrou um aumento de quase 12% no número de casamentos civis um mês após a entrada em vigor da lei federal nº 14.382/22, que reduziu os prazos de habilitação e celebração do matrimônio.

Segundo dados da Arpen/RS (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul), entidade que reúne os 422 cartórios de registro civil do Estado, o mês de julho, primeiro desde a vigência da nova legislação federal, teve um total de 2.907 casamentos, 11,8% a mais do que o número verificado em junho, quando foram realizadas 2.599 celebrações.

No acumulado do ano, incluindo o mês de agosto, o Rio Grande do Sul registrou um total de 22.885 casamentos, número 14,8 % maior do que o verificado no mesmo período de 2021, quando foram realizados 19.921 matrimônios. Se comparado com o auge da pandemia de coronavírus em 2020, quando as celebrações caíram drasticamente, o aumento em 2022 foi de 51,3%.

