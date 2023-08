Celebridades Com a presença de Hans Donner, revista Onne & Only lança edição comemorativa de 10 anos em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 25 de agosto de 2023

O designer alemão Hans Donner apresenta os seus relógios desenvolvidos para torcedores de futebol Foto: Adri Felden/Argosfoto/Divulgação (Foto: Adri Felden/Argosfoto/Divulgação) Foto: Adri Felden/Argosfoto/Divulgação

Para marcar os seus 10 anos, a Onne & Only apresentou, na última quarta-feira (23), a 19ª edição da revista multiplataforma, que traz na capa a imagem de uma onça pintada do consagrado fotógrafo Araquém Alcântara. O evento foi realizado na loja de veículos de luxo Casco Motors, em Porto Alegre.

O coquetel de lançamento contou com a presença do designer alemão Hans Donner, que está na edição comemorativa apresentando os seus relógios especialmente desenvolvidos para torcedores de futebol.

Os convidados foram recepcionados pelos editores Marcelo Tovo e João de Lucena, junto com Eduardo Bier, Marcelo Picoli e Pedro Cassel, diretores da Casco, e Daniel Goldsztein e Cathryn Gomes, diretores da Wolens Incorporadora, apoiadoras do evento.

Também estiveram presentes o diretor de eventos da prefeitura de Porto Alegre, Rogério Beidacki, e a secretária municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Débora Garcia, além de representantes da imprensa e influenciadores digitais.

Durante o coquetel, os cerca de 200 convidados contaram com as seguintes atrações: cinco carros de luxo da Casco Motos, maquete do lançamento do Barão 428 da Wolens Incorporadora, lounge com móveis corporativos da Caderode, lounge com estofados da Brava Forma, tapetes persas da loja Império Persa, mesa de frios da Ceratti e frutas da Clash of Chefs, telas de Marcelo Zanini, estande com livros premium da Livraria Santos e uma mesa de doces de Diego Andino.

Marcelo Tovo fez um discurso no qual agradeceu a presença dos colunistas, anunciantes, amigos e parceiros da revista, além de destacar a relação de Hans Donner com a publicação.

“A Onne & Only tem como propósito transformar vidas e negócios, com um conteúdo inspirador, ancorada com ética, responsabilidade e muita paixão”, destacou Tovo.

Segundo ele, a publicação impressa é o pontapé inicial das comemorações de uma década da revista lifestyle com atuação no mercado editorial premium e com curadoria no mundo das artes, moda, arquitetura, decoração, inovação, empreendedorismo, turismo e gastronomia.

A 19ª edição da revista conta com a estreia de duas colunistas: a jornalista Simone Pontes, que fala sobre o tempo certo para crescer, e a arquiteta Aline Führmeister, com seu artigo sobre empresas que equilibram propósito e lucro.

