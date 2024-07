Geral Com a “taxa das blusinhas”, cresce a preocupação dos brasileiros com os impostos

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

A taxação sobre importações de plataformas online passará a vigorar no dia 1º de agosto. (Foto: Agência Brasil)

Nova edição da pesquisa “What Worries the World”, do instituto Ipsos, mostra que aumentou em oito pontos percentuais a parcela dos brasileiros que elegem os impostos como um dos principais desafios do País. O assunto é citado por 28% dos entrevistados, a maior taxa de menções ao tema em cinco anos, e pela primeira vez entrou para o top 5 de preocupações da população.

O aumento da percepção negativa dos brasileiros em relação à tributação ocorre na esteira da taxação sobre importações de plataformas online, que passará a vigorar no dia 1º de agosto. A cobrança do imposto sobre compras de até US$ 50 tornou o ministro Fernando Haddad (Fazenda) alvo de uma enxurrada de memes na internet.

“Toda a questão midiática gerada em torno da taxação dos e-commerces chineses, a famosa ‘taxa das blusinhas’ e os memes do ‘Taxad’, certamente impactaram a percepção das pessoas de que os impostos estão se tornando algo cada vez mais preocupante para os brasileiros”, analisa o CEO da Ipsos, Marcos Calliari.

A lista de maiores preocupações no país é encabeçada por crime e violência, assunto que aparece empatado com pobreza e desigualdade social (citados por 39% das pessoas). Na sequência estão a saúde pública (34%) e a corrupção (29%).

Dentro do governo e também no Partido dos Trabalhadores (PT), o impacto das críticas online contra Haddad é minimizado e o tema é tratado com bom humor, segundo informações do jornal O Globo. Os dados da nova pesquisa, porém, indicam que a luz lançada sobre o tema tem reflexos na opinião pública. Hoje, dois terços dos brasileiros (65%) consideram que a situação econômica do país é “ruim”, contra só 35% que se declaram satisfeitos.

As avaliações nesse tema impactam diretamente a forma como a população vê o próprio país. A maioria (59%) diz que o Brasil está “na direção errada”, taxa que numericamente é a maior registrada desde o início do governo Lula 3 (em junho, esse percentual era de 57%).

As proporções de pessoas contentes ou não com os rumos do Brasil agora se aproximam da média global. Considerando as 29 nações pesquisadas pela Ipsos, 62% veem seu país “na direção errada”, contra 38% que pensam o oposto.

No ranking global, o Brasil agora é o terceiro que mais menciona os impostos como um de seus principais desafios – era o sétimo no mês passado. Só as populações de Bélgica (33%) e Japão (32%) têm taxas superiores de menções a esse tema. Na média global, o assunto que mais causa preocupação é a inflação (33%).

A pesquisa “What Worries the World” foi realizada a partir de um painel on-line aplicado a adultos residentes em 29 países. No Brasil, foram cerca de mil respondentes entre 16 e 74 anos. O Ipsos pondera que, no país, a amostra não corresponde necessariamente a um retrato da população geral, mas sim a uma parcela “mais conectada” dos brasileiros: mais concentrada em centros urbanos, com maior poder aquisitivo e nível educacional mais elevado que a média nacional. A margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou menos. As informações são do jornal O Globo.

