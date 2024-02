Geral Com agendas oficiais só nesta quinta, Lula e Janja visitam as pirâmides de Gizé, no Egito

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e primeira-dama, Janja da Silva, visitaram nessa quarta-feira (14) a Esfinge e as Pirâmides de Gizé. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nessa quarta-feira (14) a Esfinge e as Pirâmides de Gizé, no Egito. Lula ficará no Cairo até esta quinta (15) cumprindo agendas oficiais. Na visita às pirâmides, o presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Esta foi a única agenda do primeiro dia de viagem divulgada até o momento.

Além das pirâmides e da Esfinge, Lula visitou um novo museu, que ainda será inaugurado. Pelas redes sociais, o presidente afirmou que conversou na ocasião sobre o apoio dos egípcios na recuperação do Museu Nacional, que pegou fogo em 2018.

“Na visita ao Cairo, uma parada na Esfinge e nas Pirâmides de Gizé, esse grande sítio arqueológico da humanidade, erguido há milhares de anos. Também visitei um novo museu ao lado das pirâmides que será inaugurado e conversei sobre o apoio dos egípcios na recuperação do Museu Nacional e seu acervo que pegou fogo em 2018”, escreveu.

“Depois de mais de doze horas de viagem, desembarcamos na capital do Egito, Cairo, e fomos recepcionados pelo Governo do país com uma visita às Pirâmides de Gizé, Esfinge e ao Grande Museu Egípcio. Acompanhados por Khaled El-Enany, ex-ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, vivenciamos uma grande aula de história da humanidade, com ênfase na importância da preservação e da memória cultura. Especialista da arte e história Egípcia, Khaled esteve recentemente no Rio de Janeiro visitando o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, e abrigava o maior acervo de Egiptologia da América Latina. Ele colocou toda sua experiência e conhecimento à disposição para recuperarmos o acervo do nosso Museu Nacional”, publicou Lula.

Lula terá reunião com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, apenas nesta quinta-feira. O país foi um ator importante na retirada de brasileiros e seus familiares da Faixa de Gaza e ocupa um papel importante negociação de um acordo entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas.

Nesta quinta, também há expectativa de assinatura de acordos bilaterais nas áreas de bioenergia e ciência, tecnologia e inovação. No mesmo dia, Lula irá à Liga dos Estados Árabes para uma audiência com o secretário-geral da entidade, Ahmed Aboul Gheit. Também está prevista a participação dele no conselho de representantes da liga.

Do Cairo, Lula segue para Etiópia, onde terá agendas desta sexta-feira (16) a domingo. Na capital etíope Lula vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África. As informações são do jornal O Globo.

