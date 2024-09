Esporte Com ajuda da CBF, Globo muda horário de jogo da Seleção

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

No fundo da imagem, o presidente da CBF observa o treinamento dos jogadores da Seleção. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Globo mudou o horário de Brasil e Equador, nesta sexta-feira (6). Segundo o portal F5, a atitude da emissora se dá pela exibição do último capítulo da novela Renascer.

A partida estava prevista para as 21h45min, mas agora terá início às 22h (horário de Brasília). A Globo teve ajuda da CBF, que solicitou a mudança do horário junto à Fifa. Com isso, o capítulo final de Renascer terá uma hora de duração e terminará no dia previsto pela emissora.

O jogo entre Brasil e Equador acontece no Couto Pereira, em Curitiba (PR), e é válido pela 7ª rodada das Eliminatórias. A Seleção precisa da vitória para se recuperar das últimas três derrotas seguidas. Na próxima terça-feira (10), a equipe de Dorival Jr viaja para pegar o Paraguai.

A Argentina lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo, com 15 pontos, seguida de Uruguai (13) e Colômbia (12). Venezuela (9) e Equador (8) também estão acima da Seleção.

Testes de Dorival

A Seleção Brasileira deve ter novidades para a partida contra o Equador, com mudanças no time titular que disputou a Copa América sob o comando de Dorival Júnior.

No treinamento desta quarta-feira (4), o penúltimo antes da partida, o treinador testou três novidades entre os jogadores de linha, com os goleiros se revezando durante a atividade.

Gabriel Magalhães e André, que não disputaram o torneio por conta de lesões, entraram nos lugares de Marquinhos e João Gomes, ambos no banco.

Outra mudança foi Endrick, reserva nos Estados Unidos, que treinou na vaga de Raphinha, não convocado desta vez, no 11 inicial.

Luiz Henrique, uma das novidades da convocação, chegou a ter poucos minutos no time titular nos minutos iniciais, retornando posteriormente na vaga de Rodrygo.

Outro nome que foi testado foi Gerson, que entrou na vaga de Bruno Guimarães entre os titulares. Estêvão e Lucas Moura, outras novidades da lista de Dorival, ficaram entre os reservas.

Os jogadores de linha testados entre os titulares foram: Danilo, Militão, Magalhães e Arana; André, Bruno Guimarães (Gerson) e Paquetá; Rodrygo (Luiz Henrique), Vinicius Jr. e Endrick.

