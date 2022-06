Mundo Com alta nos preços da energia, países da Ásia começam a enfrentar crises

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sri Lanka, Bangladesh, Índia e Paquistão enfrentam problemas sociais e econômicos em meio a um crescente descontentamento popular Foto: Reprodução Sri Lanka, Bangladesh, Índia e Paquistão enfrentam problemas sociais e econômicos em meio a um crescente descontentamento popular (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No Sri Lanka, as pessoas fazem filas de quilômetros para encher um tanque de combustível. Em Bangladesh, as lojas fecham às 20h para conservar energia. Na Índia e no Paquistão, quedas de energia forçam escolas e empresas a fechar e moradores a ficar sem ar condicionado em meio a ondas de calor mortais nas quais as temperaturas chegam a 37ºC.

Estas são apenas algumas das cenas mais atraentes que acontecem na região da Ásia-Pacífico, onde vários países estão enfrentando sua pior crise de energia em anos – e lidando com o crescente descontentamento e instabilidade causados ​​​​pelos aumentos no custo de vida.

No Sri Lanka e no Paquistão, a sensação de crise é palpável. A raiva pública já provocou a renúncia de uma onda de ministros em Colombo e contribuiu para a queda de Imran Khan como primeiro-ministro em Islamabad, capital paquistanesa.

No entanto, muitos suspeitam que o ajuste de contas político está apenas começando. Ambos os países foram forçados a tomar medidas desesperadas, pedindo ajuda ao FMI (Fundo Monetário Internacional) e introduzindo semanas de trabalho mais curtas em um esforço para economizar energia.

Na quarta-feira (22), o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe disse que a economia do Sri Lanka havia “colapsado completamente”.

Em outras partes da região, os sinais de problemas podem ser menos óbvios, mas ainda podem ter consequências de longo alcance. Mesmo em países comparativamente ricos, como a Austrália, as preocupações econômicas estão começando a surgir à medida que os consumidores sentem o aperto das contas de energia mais altas.

Os preços no atacado de eletricidade no primeiro trimestre de 2022 aumentaram 141% em relação ao ano passado. As famílias estão sendo instadas a reduzir o uso e em 15 de junho – pela primeira vez – o governo australiano suspendeu indefinidamente o mercado nacional de eletricidade em uma tentativa de reduzir os preços, aliviar a pressão sobre a cadeia de fornecimento de energia e evitar apagões.

Mas é a experiência da Índia, onde a demanda de energia atingiu recentemente recordes, que ilustra mais claramente por que esta é uma crise global – e não regional.

Tendo sofrido interrupções generalizadas em meio a temperaturas recordes, o terceiro maior emissor de carbono do mundo anunciou em 28 de maio que a estatal Coal India importará carvão pela primeira vez desde 2015.

O que está causando o problema?

Embora cada um desses países enfrente um conjunto único de circunstâncias, todos foram atingidos pelos efeitos duplos da pandemia de coronavírus e da guerra da Rússia na Ucrânia – dois eventos imprevisíveis que viraram de cabeça para baixo linhas de suprimento e segurança regional anteriormente seguras e mergulharam o mundo do planejamento econômico no caos.

Na raiz, dizem os especialistas, o problema está em um crescente descompasso entre oferta e demanda. Nos últimos dois anos, a pandemia manteve a demanda por energia extraordinariamente baixa, com o consumo global de eletricidade caindo mais de 3% no primeiro trimestre de 2020 à medida que bloqueios e outras restrições mantinham trabalhadores em casa, carros fora da estrada e navios presos nos portos.

Mas agora, à medida que as nações começam a deixar a pandemia para trás, a demanda por combustível está aumentando – e a concorrência repentina está empurrando os preços do carvão, petróleo e gás natural para níveis recordes.

Turbinando essa tendência é a invasão da Ucrânia pela Rússia, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e o segundo maior exportador de petróleo bruto. Com os Estados Unidos e muitos de seus aliados sancionando o petróleo e o gás russos, muitos países ficaram lutando para encontrar fontes alternativas – aumentando ainda mais a competição por suprimentos limitados.

“A demanda de energia se recuperou rapidamente do coronavírus, e mais rapidamente do que a oferta”, afirma Samantha Gross, diretora da Iniciativa de Segurança Energética e Climática do Instituto Brookings.

“Assim, vimos preços altos mesmo antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas houve realmente um choque no fornecimento de energia. Várias ações tomadas em resposta a isso são realmente um desafio para o fornecimento de energia globalmente”.

Por que a Ásia?

Embora o preço das importações de energia tenha aumentado drasticamente em todo o mundo, com os preços internacionais do carvão cinco vezes mais altos do que há um ano e os preços do gás natural até 10 vezes mais altos do que em 2021, especialistas dizem que há razões para algumas economias asiáticas em desenvolvimento – particularmente dependentes de importação — terem sido as mais atingidas.

“Se você é um país, especialmente uma economia emergente como o Sri Lanka que tem que comprar essas commodities, tem que comprar petróleo, tem que comprar gás natural, esta é uma luta real”, disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics.

“Você está pagando muito mais pelas coisas que você precisa, mas as coisas que você vende não subiram de preço. Então você está gastando muito mais dinheiro para tentar comprar as mesmas coisas para manter sua economia funcionando”.

Os países mais pobres que ainda estão em desenvolvimento ou recém-industrializados são simplesmente menos capazes de competir com rivais mais ricos – e quanto mais eles precisam importar, maior será o problema, disse Antoine Halff, pesquisador sênior adjunto do Centro de Pesquisa Global da Universidade de Columbia.

“Então o Paquistão certamente se encaixa nisso. Acho que o Sri Lanka também se encaixa”, avalia ele. “Eles estão sofrendo o impacto do preço, mas também estão sofrendo o impacto do fornecimento. Eles têm que pagar mais por seus suprimentos de energia e, em alguns países como o Paquistão, eles realmente têm dificuldade em obter energia”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo