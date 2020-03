Notícias Com alta procura por parte dos idosos, o primeiro lote da vacina contra a gripe em Porto Alegre deve se esgotar nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Imunização de indivíduos foi realizada em farmácias e "drive-thrus" (foto). (Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA)

Com uma alta procura pela imunização contra a gripe por parte de idosos, a prefeitura de Porto Alegre prevê que os estoques da vacina se esgotem nessa sexta-feira (27), terceiro dia de aplicação da dose para os cidadãos com esse perfil etário no Rio Grande do Sul. A maioria das farmácias e demais pontos disponibilizados já está desabastecida e o segundo lote só deve chegar na semana que vem.

O município recebeu 158 mil doses da vacina nesta primeira remessa federal. Segundo a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), quem ainda não foi contemplado deve aguardar a chegada da nova remessa, a fim de evitar deslocamentos desnecessários, já que a campanha prossegue até o dia 22 de maio. A lista de estabelecimentos onde o procedimento ainda está disponível pode ser conferida em www.portoalegre.rs.gov.br.

O movimento foi mesmo intenso desde a quarta-feira, apesar de a vacina contra a gripe não proteger contra o coronavírus – confusão que pode ter motivado a corrida dos vovôs e vovós aos quase 70 endereços divulgados pela prefeitura. Segundo a SMS, em apenas dois dias a demanda superou a metade da meta de cobertura para os indivíduos com idade a partir de 60 anos, um dos segmentos prioritários da ofensiva contra o vírus influenza.

Segundo registros do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, até as 17h desta quinta-feira foram 58.694 doses aplicadas na capital gaúcha para os idosos, que também contaram com atendimento domiciliar para casos de paciente acamado. Desse número, 43,5 mil estavam à disposição em 57 farmácias das redes Agafarma, Panvel e São João, parceiras da prefeitura na campanha – a opção por esses locais evitou aglomerações de idosos em postos de saúde, um dos fatores de risco para a transmissão do coronavírus.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos 213 mil idosos que compõem o grupo, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, ou seja, a meta para a Capital é vacinar 191.700 idosos. Em toda a campanha de 2019, o número de idosos vacinados alcançou 204.926.

Próximas etapas

Outro alvo prioritário da iniciativa são os profissionais da área da saúde, que começaram a ser imunizados na segunda-feira, mesmo dia de início da campanha em nível nacional. Para segmento, a aplicação chegou a 20.704 doses.

Mais duas fases estão previstas, com início em 16 de abril e 9 de maio, com término em 22 de maio, para todos os grupos. A primeira é dirigida a pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades), professores de escolas públicas e privadas e profissionais de segurança pública. Depois será a vez dos demais grupos de risco: crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, índios, adultos entre 55 e 59 anos, pessoas com deficiência, adolescentes e jovens infratores de 12 a 21 anos, apenados e funcionários de presídios.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário