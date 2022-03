Mundo Com apoio de militares estrangeiros, ucranianos tentam deter soldados russos às portas de Kiev

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Em Irpin, onde batalha já dura uma semana, maioria dos civis fugiu e corpos espalhados pelas ruas só recebem indiferença. (Foto: Reprodução)

O barulho contrastava com as ruas absolutamente vazias desta cidade dormitório de pouco mais de 60 mil habitantes na periferia de Kiev. Irpin tem sido o palco das batalhas mais violentas entre russos e ucranianos no entorno da capital do país. Se Irpin cair, os russos estarão oficialmente nas portas de Kiev.

Enquanto as artilharias das forças russas e ucranianas atacavam-se mutuamente, ao longo de todo o domingo (13) soldados combatiam nas franjas da cidade.

As tropas russas parecem ter desistido de marchar sobre Irpin pela entrada principal, com sua enorme coluna de blindados, e iniciaram ataques pelos flancos direito e esquerdo. Primeiro com ataques de morteiro, depois com pequenos pelotões que tentavam se infiltrar na cidade pela densa floresta que a circunda.

Os soldados ucranianos estão combatendo a infantaria russa com o apoio de dezenas de militares estrangeiros.

Indiferentes

Com tantos bombardeios, com tantos feridos, com tanta violência, a visão dos corpos espalhados pela cidade já não parece incomodar ninguém. Sobre os trilhos que dividem Irpin de Bucha, outra cidade dormitório na periferia de Kiev e já sob o controle das forças de Moscou, os corpos de dois soldados russos seguem ali há dias.

Um pouco mais à frente, diante de um shopping center agora em ruínas, um outro corpo se mistura aos escombros. Seus pés se foram, e parte de suas pernas estão destroçadas. Alguns soldados dizem que tentam afastar os cachorros que foram abandonados pela população em fuga, mas nem sempre conseguem.

