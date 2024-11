Geral Com apresentador de TV na Defesa e Elon Musk no comando da Eficiência, o que esperar do segundo governo de Donald Trump

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Uma semana após o republicano Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, os contornos de seu novo governo começaram a tomar forma. (Foto: Reprodução)

Uma semana após o republicano Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, os contornos de seu novo governo começaram a tomar forma. O presidente eleito anunciou quase uma dúzia de indicações, nos primeiros passos para preencher sua equipe na Casa Branca e nos principais departamentos governamentais.

Trump também fez comentários para a imprensa e nas redes sociais que destacam quais serão suas prioridades ao assumir o cargo em janeiro, com foco especial em imigração e política externa.

Após um início às vezes caótico em seu primeiro mandato, Trump está preparando o terreno para seu próximo mandato com um plano mais claramente definido – e com equipe pronta para colocá-lo em prática.

Algumas das nomeações recentemente anunciadas por Trump sugerem que a promessa de campanha do presidente eleito de deportar milhões de migrantes indocumentados que vivem nos EUA não é exagero.

Stephen Miller, conselheiro próximo e redator de discursos de Trump desde 2015, é a escolha de Trump para vice-chefe de gabinete da Casa Branca para políticas. Ele provavelmente moldará quaisquer planos para deportações em massa – e reduzirá a imigração ilegal e legal.

Durante o primeiro mandato de Trump, Miller esteve envolvido no desenvolvimento de algumas das políticas de imigração mais rigorosas do governo.

Thomas Homan, diretor interino da Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira no primeiro mandato de Trump, apoiou a política do presidente de separar famílias indocumentadas detidas na fronteira EUA-México. Agora ele está de volta com um portfólio ainda mais amplo, como o “czar da imigração” de Trump.

“Vou comandar a maior força de deportação que este país já viu”, disse Homan em uma conferência conservadora em julho.

Críticos alertaram que o plano de deportação em massa de Trump poderia custar mais de US$ 300 bilhões (R$ 1,7 tri).

Enquanto a lista de indicados políticos de Trump cresce, há outro grupo que permanece pequeno — e extremamente influente.

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tem sido uma presença em tempo integral na sede de transição de governo de Trump em Mar-a-Lago.

De acordo com relatos da imprensa, ele está aconselhando o presidente eleito sobre indicados para o gabinete e até mesmo se juntou a uma conversa entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na semana passada.

Na terça-feira à noite, Trump anunciou que estava designando Musk para trabalhar com o empreendedor de tecnologia e ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy em um “departamento de eficiência governamental” encarregado de identificar novos cortes no orçamento.

Musk regularmente ofereceu suas opiniões políticas em sua plataforma de mídia social X, incluindo o endosso da candidatura do senador da Flórida Rick Scott para ser o próximo líder da maioria no Senado.

O comitê de ação política de Musk gastou cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,4 bilhões) para ajudar a campanha presidencial de Trump, e ele promete continuar a financiar os esforços do grupo para promover a agenda do presidente eleito e ajudar os candidatos republicanos nas próximas eleições para o Congresso.

Enquanto isso, resta saber onde Robert F Kennedy Jr., outra figura-chave, se posicionará.

Trump disse que planeja dar ao ex-democrata e cético em relação à vacina, que abandonou sua candidatura independente e apoiou o republicano, um papel em seu plano para tornar a América “saudável” novamente.

“Ele quer fazer algumas coisas, e vamos deixá-lo fazer isso”, disse Trump em seu discurso de vitória eleitoral.

Trump apenas começou a preencher as milhares de posições que acompanham uma nova administração presidencial, sem ainda incluir os burocratas de carreira de alto escalão que prometeu substituir.

Em 2016, como um novato político, ele teve que contar com mais republicanos do establishment para papéis-chave. Desta vez, ele tem uma riqueza de candidatos em potencial com históricos comprovados de apoio a ele. E, após oito anos de experiência na política, muitos dos aliados de Trump são do establishment republicano.

Na terça-feira, Trump nomeou a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, como secretária de Segurança Interna, e o apresentador da Fox News e autor conservador Pete Hegseth como secretário de Defesa. Ambos são defensores ferrenhos de Trump desde o início. As informações são da BBC News.

