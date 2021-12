Acontece Com carros de R$ 300 mil a mais de R$ 1 milhão, blindadora faz sorteio de R$ 100 mil nas redes sociais

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Na foto, o fundador e CEO da blindadora Casco, Alexandre Cassel. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para marcar os mil carros blindados, a blindadora Casco faz um sorteio um tanto quanto inusitado. Não é cesta de Natal ou espumante para estourar no réveillon, mas uma blindagem premium de R$ 100 mil. Com posicionamento de boutique, a empresa tem como público-alvo clientes com carros partindo de R$ 300 mil e que ultrapassam R$ 1 milhão.

Os interessados devem marcar três amigos no post oficial da promoção no perfil @grupo.casco, no Instagram. O sorteio vai até quinta-feira da próxima semana (16), e o resultado será divulgado nas redes sociais no dia 20 de dezembro.

Desde o início, a empresa trabalhou com foco absoluto em qualidade — e não quantidade. A produção é limitada a 20 carros por mês, com elevado padrão de excelência no processo e na escolha de materiais. Baseada em Porto Alegre, em apenas sete anos conquistou mais de 50% do market share no Rio Grande do Sul. Ao lado disso, tornou-se referência em altíssimo padrão, estando ao lado dos principais players do Brasil.

— Nossa aposta é na qualidade. Isso vai desde o item mais básico da blindagem até o atendimento, que é acompanhado de perto pelos sócios. O cliente precisa perceber o cuidado que temos com cada operação que envolve o carro para se sentir seguro na hora da escolha — explica o fundador e CEO da empresa, Alexandre Cassel.

Empresário conhecido é sócio do negócio

Ao lado de Cassel está Eduardo Bier, responsável pelo direcionamento estratégico do negócio. O empreendedor é conhecido por atuar no setores da cerveja e de saúde: é fundador e CEO da Dado Bier (a primeira microcervejaria do Brasil) e presidente do Conselho de Administração do Hospital Moinhos de Vento (eleito o segundo melhor hospital do Brasil pela revista Newsweek). A decisão de ingressar nessa nova área é explicada pelo empresário:

— O mercado nacional de automóveis usados é gigantesco, totalizando R$ 600 bilhões. Decidi investir em blindagem e venda de carros de alto luxo por entender que se trata de um negócio promissor e em franca expansão. Além do potencial de mercado, percebi que havia um belo espaço para atuar no segmento premium — aponta Eduardo Bier.

Unindo blindagens e vendas de carros, o Grupo Casco deve faturar R$ 40 milhões este ano e projeta crescimento de 50% para 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece