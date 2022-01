Futebol “Com certeza não o deixarei ir”, diz técnico do Manchester United sobre Cavani

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ralf Rangnick faz novos elogios ao atacante uruguaio e deixa claro que conta com ele em seus planos até o fim da temporada. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A janela de transferências do inverno europeu está aberta, e Ralf Rangnick, técnico do Manchester Unietd, está pronto para usar a oportunidade para reformular parte do elenco. Mas as possíveis mudanças não têm Cavani como alvo. É o que garantiu o próprio treinador, que já havia feito elogios ao uruguaio e indicado que ele faz parte dos seus planos.

Rangnick conversou com os jornalistas em entrevista coletiva na última quinta-feira (30), que teve metade das respostas divulgada de forma imediata e a outra metade publicada pelos veículos apenas neste domingo (2). E em uma das declarações, o alemão foi taxativo ao falar do futuro de Cavani, alvo do Corinthians.

“Ele sabe que com certeza não o deixarei ir. Para mim, ele é um jogador muito importante para o resto da temporada. Estamos em três competições, então vamos definitivamente precisar de Edi. Eu preferia ter outro Edi, além disso, mas para mim está claro que Edi tem que ficar”, disse Rangnick.

Rangnick foi contratado para comandar o United de forma interina até o fim da temporada, após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, enquanto o clube procura um técnico para os próximos anos. Depois, o alemão terá contrato de dois anos como consultor técnico do clube, em projeto parecido com o que realizou no RB Leipzig.

Alvo do Corinthians e do Boca Juniors, Cavani tem contrato com o Manchester United até o fim da atual temporada, depois de renovar o vínculo no meio de 2021. A chegada de Cristiano Ronaldo, porém, tirou espaço do atacante, que está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol