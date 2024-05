Economia Com cheias no Rio Grande do Sul, governo aumenta projeção de inflação no Brasil para 3,7% este ano

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Sem levar em consideração as inundações no Estado, área econômica reviu para cima, de 2,2% para 2,5%, crescimento do PIB em 2024. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O governo aumentou sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, de 2,2% para 2,5%, graças ao desempenho das vendas no varejo e dos serviços, à expansão de postos de trabalho e à expansão das concessões de crédito. No entanto, subiu a previsão de inflação medida pelo IPCA de 3,50% para 3,70% para 2024, por causa das inundações que assolam o Rio Grande do Sul.

As estimativas foram divulgadas, nessa quinta-feira (16), pelo Ministério da Fazenda, no Boletim Macrofiscal, tornado público a cada dois meses. O documento também aumenta a previsão de inflação para 2025, de 3,10% para 3,20%.

“O aumento nas estimativas para a inflação captura tanto os efeitos da depreciação cambial recente nos preços livres como os impactos das fortes chuvas no Rio Grande do Sul na oferta e nos preços de produtos in natura, arroz, carnes e aves”, diz um trecho do boletim.

De acordo com a área econômica do governo, os preços desses alimentos devem subir de maneira “mais pronunciada” nos próximos dois meses. No entanto, parcela relevante desse aumento deve ser devolvida nos meses seguintes, com a normalização da oferta.

Já nas estimativas de crescimento do PIB não estão considerados os efeitos da calamidade no Rio Grande do Sul na atividade econômica. Para 2025, o governo federal manteve a expectativa de expansão de 2,,8% na economia brasileira.

O documento destaca que “a magnitude do impacto depende da ocorrência de novos eventos climáticos, de transbordamentos desses impactos para estados próximos e do efeito de programas de auxílio fiscal e de crédito nas cidades atingidas pelas chuvas”.

De acordo com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, faltam informações para saber o impacto das cheias no PIB. Ele citou o volume de perdas, as atividades que ficarão paralisadas por causa da catástrofe climática. E lembrou que também é preciso ver o efeito das medidas anunciadas pelo governo federal na economia do estado.

“Fechamos nosso cenário no momento em que tínhamos menos informações do que temos hoje”, afirmou Mello.

O PIB do Rio Grande do Sul, com peso aproximado de 6,5% no PIB brasileiro, deverá registrar perdas principalmente no segundo trimestre, parcialmente compensadas ao longo dos trimestres posteriores, projeta o Ministério da Fazenda. As atividades mais afetadas são aquelas ligadas à agropecuária e à indústria de transformação.

Mello enfatizou que eventos climáticos extremos aparecem como risco inflacionário não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele chamou os episódios de riscos ambientais.

“O Brasil vivencia catástrofe de largas proporções, quero aqui deixar minha solidariedade para a população do Rio Grande do Sul. Mas os extremos climáticos aparecem como risco para cenário global e do Brasil”, disse Mello.

O cenário externo é uma fonte de preocupação da Fazenda, por ter se tornado mais adverso nos últimos meses. “A materialização de alguns riscos como a aceleração da inflação americana e o acirramento das tensões geopolíticas no Oriente Médio levou o mercado a postergar o início do corte de juros pelo Fed, elevando a aversão ao risco, o rendimento das treasuries e a cotação do dólar”, destaca o boletim.

