Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Medida foi tomada por precaução. (Foto: Tia Dufour/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado para Hospital Militar Walter Reed Medical Center, em Washington. De acordo com um comunicado oficial da Casa Branca, o chefe de estado está em bom estado e só apresentou fadiga desde que foi diagnosticado com covid-19. A medida seria por “excesso de cuidado”. Segundo a reportagem do canal de notícias CNN, no entanto, uma pessoa próxima da família relatou que o republicano apresentou febre e mal estar desde o início da manhã desta sexta-feira (3).

Ainda segundo os porta-vozes, Trump passará “os próximos dias” no complexo hospitalar em observação. O comunicado também informou que o presidente manterá as atividades de um gabinete dentro do hospital e que o vice-presidente Mike Pence não assumirá o cargo. Com 74 anos de idade, acima do peso e apresentado comorbidades como colesterol alto, republicano é considerado por especialistas como parte do grupo de risco.

O helicóptero Marine One, das Forças Armadas norte-americanas, poucou no jardim da Casa Branca para fazer o transporte de Trump. Ele embarcou pouco mais de meia hora depois, usando máscara. Ele acenou para as câmeras. A decisão de encaminhar o presidente norte-americano para um hospital acontece poucas horas depois do médico oficial do governo anunciar, em comunicado, que o republicano passava bem.

“Após a confirmação via PCR do diagnóstico do presidente, como medida de precaução, ele recebeu uma dose única de 8 gramas do coquetel de anticorpos policlonais da Regeneron. Ele recebeu a infusão sem maiores problemas. Além dos anticorpos, o presidente vem tomando zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e um analgésico por dia”, diz a nota, que também relata que, apesar do cansaço, Trump estava de “bom humor”.

