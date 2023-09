Política Com delação premiada, coronel Cid perde direito ao silêncio e pode receber perdão; entenda

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Tenente-coronel deve ser ouvido sobre temas como venda de joias, fraude no cartão de vacinas e minuta do golpe. (Foto: Reprodução)

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF).

Acordos de delação pressupõem que o investigado contará aos investigadores o que sabe sobre práticas ilícitas em troca de benefícios.

Ou seja:

* de um lado, o investigado pode obter redução de pena ou sair do regime fechado, por exemplo;

* do outro, os investigadores obtêm novos elementos e provas, avançando na apuração dos supostos crimes.

A lei que regula esse mecanismo é de 2013, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Em 2019, trechos foram alterados pelo chamado “Pacote Anticrime”, já na gestão Jair Bolsonaro.

Um dos nomes mais próximos de Bolsonaro ao longo do governo, Mauro Cid deverá ser questionado sobre diversos temas em que supostamente tem envolvimento ou conhecimento, entre os quais:

* venda de joias recebidas pela Presidência da República;

* fraude no cartão de vacinas de Bolsonaro;

* minuta do golpe.

Mauro Cid chegou a ficar preso por cerca de quatro meses, mas, em razão do acordo de delação premiada, foi solto neste sábado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Para que o acordo fosse homologado, o militar teve de atender a alguns critérios. Entre eles:

* narrar fatos ilícitos relacionados diretamente com os fatos investigados;

* apresentar fatos com utilidade para as investigações e interesse público;

* cessar o envolvimento na conduta ilícita investigada;

* relatar possíveis resultados com a delação.

Além disso, a Justiça teve que ouvir de Mauro Cid, acompanhado de seu advogado, em caráter sigiloso, se ele voluntariamente teve vontade de fechar o acordo.

Requisitos

Com a homologação do acordo, Mauro Cid passa a ter de cumprir uma série de requisitos.

O tenente-coronel deve, por exemplo, renunciar ao direito de ficar em silêncio durante os depoimentos relacionados aos fatos investigados.

Ele também passa a estar sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade sobre aquilo que for indagado.

Além disso, a lei estabelece que, se Mauro Cid omitir alguma informação dos investigadores, poderá ter o acordo rescindido. O texto estabelece, contudo, que essa omissão precisa ser dolosa, isto é, que haja o entendimento de que o delator optou por não prestar todas as informações.

De acordo com a norma vigente, os depoimentos prestados deverão ser mantidos em sigilo até que haja o recebimento de denúncia ou queixa-crime.

Obtenção de provas

A lei das delações estabelece que, nesse primeiro momento, as investigações poderão permanecer em sigilo.

Essa regra é importante para que, a partir da delação premiada, a Polícia Federal e o Judiciário possam definir novas diligências – ou seja, novas medidas de investigação para comprovar a delação.

Essas medidas podem incluir, por exemplo, novas buscas e apreensões em endereços ligados aos suspeitos ou a prisão preventiva de supostos envolvidos no esquema.

A lei que regulamenta as delações premiadas deixa claro, no entanto, que ninguém pode ser condenado exclusivamente com base nos relatos – isto é, sem que haja comprovação com base em provas materiais ou outros elementos.

Direitos

Pela lei, o tenente-coronel passa a ter alguns direitos por ter fechado o acordo de delação, por exemplo:

* ser conduzido em juízo separado dos demais investigados;

* participar de audiências sem contato visual com os outros acusados;

* cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento diferente dos demais.

Possíveis prêmios

A lei das delações estabelece que a Justiça poderá conceder perdão judicial ao delator, reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritiva.

Isso só acontece, no entanto, se a delação gerar resultados – ou seja, se as revelações gerarem avanços na investigação. Entre os resultados possíveis, estão:

* a identificação dos demais envolvidos na conduta ilícita e as infrações praticadas;

* a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da suposta organização criminosa.

Medidas cautelares

Conforme a decisão de Alexandre de Moraes que determinou a soltura de Mauro Cid, o tenente-coronel ficou obrigado a cumprir algumas medidas cautelares, entre as quais:

* uso de tornozeleira eletrônica;

* proibição de sair do país e entrega do passaporte em 5 dias;

* cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil em nome dele;

* suspensão de porte de arma de fogo, assim como de certificado de registro para coleção, tiro esportivo e caça;

* proibição de uso de redes sociais;

* proibição de falar com outros investigados, inclusive por meio de seus advogados. As exceções são a mulher, filha e pai dele.

* afastamento do tenente-coronel do exercício das funções de seu cargo de oficial no Exército.

