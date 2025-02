Mundo Com “dificuldades respiratórias”, Papa Francisco pede que assessor leia discurso

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Francisco já não tinha conseguido ler o seu catecismo na audiência geral de quarta-feira pelo mesmo motivo. Foto: Vaticano Francisco já não tinha conseguido ler o seu catecismo na audiência geral de quarta-feira pelo mesmo motivo. (Foto: Divulgação/Vaticano) Foto: Vaticano

Com “dificuldades respiratórias” devido à bronquite, o Papa Francisco delegou a leitura de um discurso na Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, polícia e agentes de segurança neste domingo (9) a um assessor.

“Agora peço desculpa e peço ao mestre que continue a leitura devido à dificuldade em respirar”, declarou Francisco, pouco depois de iniciar a homilia. As suas palavras foram recebidas com aplausos pelos presentes, entre os quais se encontravam soldados e polícias de vários países.

Após entregar a fala ao assessor durante a homilia, o papa voltou a ler a oração mais curta do Angelus, na qual rezou pela paz em várias zonas de conflito ao redor do mundo. O papa já não tinha conseguido ler o seu catecismo na audiência geral de quarta-feira pelo mesmo motivo. A Santa Sé esclareceu posteriormente que o pontífice sofre de bronquite, razão pela qual manteve as suas reuniões dos últimos dias na residência oficial, a Casa Santa Marta.

Desde as primeiras palavras do Papa, já se notava a sua voz trémula e uma ligeira tosse. Ainda assim, leu com visível esforço a primeira parte da homilia, centrada no papel dos Exércitos. O restante discurso foi proferido pelo mestre das celebrações litúrgicas, o arcebispo Diego Ravelli.

Quando divulgaram que o pontífice está com bronquite, o Vaticano ressaltou que ele planejava manter os compromissos agendados para os próximos dias, inclusive o evento. Francisco, de 88 anos, é papa desde 2013 e sofreu de gripe e problemas de saúde relacionados várias vezes nos últimos dois anos.

O papa também teve duas quedas recentemente em sua residência no Vaticano, machucando o queixo em dezembro e o antebraço em janeiro.

A celebração reuniu, este domingo, cerca de 30 mil militares e polícias de diversos países na Praça de São Pedro, incluindo uma delegação do Exército e da Guarda Civil espanhola, que se deslocou a Roma para participar no Jubileu das Forças Armadas.

