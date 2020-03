Notícias Com diversas atividades na orla do bairro Lami, a prefeitura de Porto Alegre realiza nesta sexta e sábado o projeto “Praia para Todos”

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Programação estará disponível das 10h às 16h. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A fim de ampliar a inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) de Porto Alegre promove a quinta edição do projeto “Praia para Todos”. São diversas atividades programadas para a orla do Guaíba no bairro Lami, na Zona Sul da capital gaúcha, ao longo desta sexta-feira e do sábado.

Realizada em parceria com o MPT (Ministério Público do Trabalho) do Rio Grande do Sul, desta vez a iniciativa tem como local escolhido o Posto 1 da Praia do Lami, com acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva-vidas, na faixa de horário das 10h às 16h. Em caso de chuva, o evento será transferido para os dias 13 e 14.

Além de locais com sombra e cadeiras de praia, também será disponibilizado protetor solar, lanches, bebidas e cadeiras anfíbias (adaptadas para areia e água). Desde a primeira edição, em 2015, cerca 10 mil mil pessoas foram beneficiadas pelo projeto.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3289-2337 e 3289-2334. Confira, a seguir, algumas das principais atrações oferecidas pela prefeitura com o “Praia para Todos”:

– Banho Assistido com Cadeiras e Andadores Anfíbios;

– Brinquedos Adaptados e Inclusivos;

– Espaço Kids;

– Circuito de Educação do Trânsito;

– Atividades de Vela, Stand Up e Canoagem;

– Espaço Zen;

– Aulas de Educação Ambiental;

– Bicicletário;

– Painel Sensorial Marítimo;

– Esportes Adaptados;

– Passeio de Lancha Adaptado.

Esportes

E a SMDSE reitera que o prazo de inscrição para as 2,5 mil vagas em atividades esportivas gratuitas prossegue até a próxima terça-feira (10). A programação será realizada de segunda-feira a sábado, nos turnos da manhã e tarde, em 17 espaços organizados pela prefeitura, incluindo centros comunitários, parques, praças e ginásios.

Dentre as modalidades estão futebol, caminhada orientada, ginástica, dança, vôlei, reeducação postural, yoga, ritmos, alongamento, capoeira, futsal, ginástica artística, judô, musculação, ginástica chinesa, ballet, basquete, beach tênnis, câmbio, handebol, kung fu, tai chi, biodança, crossminton, circuito funcional e tênis.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário