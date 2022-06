Mundo Com dores no joelho papa Francisco cancela viagem à Africa

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Mesmo com dores no joelho, pontífice manteve agenda desta sexta-feira. Foto: Reprodução Mesmo com dores no joelho, pontífice manteve agenda desta sexta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A viagem do papa Francisco à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, marcada para o período de 2 a 7 de julho, foi adiada indefinidamente por causa de um problema no joelho do pontífice, de 85 anos, informou o Vaticano nesta sexta-feira (10).

Um comunicado informou que o adiamento foi decidido “com pesar”, a pedido dos médicos do papa que o tratam de ligamento rompido no joelho. A condição o forçou a usar cadeira de rodas no último mês.

A decisão foi tomada “para não comprometer os resultados da terapia que ele está fazendo para o joelho”, disse o porta-voz Matteo Bruni.

Apesar da condição, o papa tem mantido agenda regular de audiências. Ele teve quatro audiências nesta sexta-feira.

