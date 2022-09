Dicas de O Sul Com entrada gratuita, Shows Pampeanos ocorrem no piquete da Rádio Liberdade, em Porto Alegre

Por Marcelo Warth Neto | 8 de setembro de 2022

Sob o comando do comunicador Evandro Leboutte, os Shows Pampeanos serão realizados de 14 a 20 de setembro Foto: Divulgação Sob o comando do comunicador Evandro Leboutte, os Shows Pampeanos serão realizados de 14 a 20 de setembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Neste mês, o povo gaúcho resgata sua origem e cultura, celebrando a Revolução Farroupilha e as etnias. E, como sempre, a Rádio Liberdade, da Rede Pampa de Comunicação, está presente nessas comemorações.

No piquete da emissora no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, localizado no Lote 13 do Setor A do Parque Harmonia, serão realizados os tradicionais Shows Pampeanos, com a participação de grandes artistas da música tradicionalista e entrada gratuita.

As apresentações ocorrerão de 14 a 20 de setembro, com transmissão ao vivo por todos os canais da emissora e também lives pelas redes sociais.

Nos dias 16, 19 e 20 deste mês, das 8h às 11h, o programa “Chimarreando com a Liberdade” será apresentado pelo comunicador e diretor de Programação e Comercial da emissora, Evandro Leboutte, ao vivo do Parque Harmonia. “Esperamos de braços abertos a grande família da Rádio Liberdade”, disse Leboutte.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a emissora pode ser sintonizada em 83,3 FM e, no Litoral Norte gaúcho, em 99,7 FM, além dos aplicativos, do site www.rdliberdade.com.br e do canal 300 da Claro/Net TV.

Confira a programação completa dos Shows Pampeanos:

