Grêmio Com gol no último minuto, Grêmio vence o Inter por 2 a 1 no Gauchão

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Vitória no clássico mantém a invencibilidade do Grêmio em 2023. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

No Grenal 438 válido pela 10ª rodada do Gauchão, realizado na noite deste domingo (5), o Grêmio venceu o Inter por 2 a 1, com direito a gol no último minuto de jogo. O Tricolor abriu o placar, com Vina, ainda na primeira etapa em chute de fora da área. No segundo tempo, o Colorado descontou com um belo gol de Alan Patrick. A partida estava indefinida quando, no finzinho, Carballo anotou o seu.

Faltando uma rodada para o fim da primeira fase do Estadual, o time comandado por Renato Portaluppi é líder, com 28 pontos, e segue invicto na temporada. Com 19, o Inter de Mano Menezes é o 2º colocado.

No próximo sábado (11), o Colorado recebe o Esportivo no Beira-Rio. No mesmo dia, o Grêmio enfrenta o Ypiranga fora de casa.

Primeiro tempo

O jogo iniciou com muita disputa, mas com uma leve superioridade gremista, tanto que uma das primeiras chances no ataque foi da equipe tricolor – com 4 minutos jogados, após arremesso lateral, a bola chegou a Luís Suárez na linha de fundo, que de primeira acionou Franco Cristaldo. O Inter ensaiou uma resposta com Wanderson depois dos 10’, fazendo a primeira finalização da partida – a bola acabou indo para fora, sem levar perigo à meta de Adriel.

Com 15 minutos de bola rolando, o técnico gremista, Renato Portaluppi, precisou fazer sua primeira mudança na equipe, colocando Felipe Carballo no lugar de Villasanti, que sentiu a posterior da coxa esquerda.

O lance de maior perigo até então saiu aos 20’, quando a bola foi colocada na área e Franco Cristaldo tentou de letra mandar para o fundo do gol, obrigando o arqueiro colorado Keiller a uma grande defesa – no rebote, Bitello finalizou de chicote, mas a bola quicou no gramado e subiu demais, passando sobre o gol.

Os colorados não ficaram atrás e também ameaçaram, nesta oportunidade com Fabricio Bustos, que cortou a marcação e mandou a gol, mas Fábio salvou praticamente em cima da linha e Adriel completou, segurando, passados 27’.

Aos 31’, Pepê recebeu na meia direita, fez um cruzamento preciso para Bitello que concluiu a gol, mas mandou à direita da meta de Keiller. Dois minutos depois, o Tricolor construiu bem por dentro, com uma boa troca de passes, até que Vina finalizou – a bola bateu no braço de Gabriel Mercado. Na cobrança da falta, Reinaldo bateu por baixo e parou na barreira.

O Inter teve uma sequência de faltas a seu favor na reta final da etapa inicial, mas em ambas as oportunidades, a bola parou na defesa tricolor.

E foi nos acréscimos, aos 49’, depois de uma tabelinha entre Cristaldo e Vina, que nasceu o primeiro gol da partida. O meia acionou o atacante, que recebeu e arriscou da entrada da área, mandando para o fundo das redes, no canto esquerdo de Keiller, sem chances de defesa.

Segundo tempo

Nos minutos iniciais, o Inter tentou por duas vezes igualar o marcador, mas Adriel fez boas defesas. Já o Tricolor respondeu com um passe de Vina para Cristaldo, que dominou e finalizou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 13’, Pepê fez uma boa jogada, acionando Vina novamente, agora na entrada da área. O atacante chutou, mandando à direita da meta. Em seguida, Felipe Carballo em lance individual, ganhou da marcação e mandou a gol com perigo – a bola passou raspando a trave.

A partida seguiu com muita disputa e com ambas as equipes atacando. Os gremistas criaram seguidas vezes: primeiro com Suárez e Ferreira, mas a bola correu demais e saiu à linha de fundo. Já com 27’, Franco Cristaldo serviu Suárez, que bateu de chapa, mandando à esquerda da meta.

Foi aos 31’ que o Inter chegou ao empate com uma bela jogada de Alan Patrick, que avançou pelo meio e concluiu a gol.

A partida seguia indefinida, com ambas as equipes buscando o gol e tendo chances.

Já nos acréscimos, depois de grande jogada de João Pedro, Felipe Carballo recebeu o passe na área, deslocou a marcação e colocou os donos da casa à frente no placar, que seguiu inalterado até o final sacramentando a vitória gremista no primeiro clássico do ano.

Ficha técnica

— Grêmio: Adriel, Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo, Villasanti (Felipe Carballo), Pepê (Thiago Santos), Franco Cristaldo (Thaciano), Bitello, Vina (Ferreira) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

— Internacional: Keiller, Fabricio Bustus, Gabriel Mercado, Vitão (Rodrigo Moledo), Renê, Jhonny (Lucas Ramos), Gabriel Barallas (Matheus Dias), Carlos De Pena, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

— Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mauricio Coelho Silva Penna. Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro. VAR: Daniel Nobre Bins.

