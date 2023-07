Esporte Com gol nos acréscimos, Colômbia supera Alemanha e vira líder na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Com o resultado, a Colômbia praticamente se classifica à próxima fase. Foto: Reprodução

Em um jogaço com emoção até o fim, a Colômbia venceu a Alemanha de forma épica por 2 a 1, neste domingo (30), pela 2ª rodada do grupo H da Copa do Mundo feminina.

O triunfo do time sul-americano saiu com um gol de cabeça já aos 52 minutos do 2º tempo. As colombianas abriram o placar através de mais um momento de brilho da atacante Linda Caicedo, jovem fenômeno de 18 anos do Real Madrid.

Aos 7 minutos do segundo tempo, ela fez uma jogada na área alemã, tirando duas defensoras com um lindo drible. Em seguida, disparou um foguete na gaveta, sem qualquer chance de defesa.

Depois disso, as europeias buscaram o empate de forma desesperada, cruzando bolas repetidamente na área, mas a zaga das latinas defendia com efetividade.

Até que, já nos minutos finais, Oberdorf invadiu a área e foi derrubada pela goleira: pênalti.

A artilheira Popp assumiu a responsabilidade e, mesmo muito pressionada pelos berros da torcida, bateu forte para empatar o jogo.

Quando parecia que a partida terminaria igualada, a zagueira Vanegas subiu no 3º andar em cobrança de escanteio, aos 52 do 2º tempo, e testou firme para dar a incrível vitória às colombianas.

Com o resultado, a Colômbia praticamente se classifica à próxima fase, já que depende apenas de um empate no próximo duelo.

Na última rodada, a Colômbia encara Marrocos e pode até perder, desde que não deixe as africanas tirarem 8 gols de diferença no saldo.

A Alemanha, por sua vez, pega a Coreia do Sul e precisa ganhar para se garantir nas oitavas, vendo sua classificação correr perigo. Caso perca ou empate, terá que torcer para Marrocos não ganhar ou empatar com a Colômbia.

