Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

O Inter venceu na estreia do técnico Alexander Medina. Nesta quarta-feira (26), depois de um primeiro tempo difícil, o colorado deslanchou na segunda etapa e fez 2 a 1 no Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do Gauchão.

Os gols foram marcados por Mauricio e Yuri Alberto. Ricardo Bueno fez o gol do Juventude.

Com três pontos, o Colorado pula na frente na competição que iniciou nesta quarta. O Ju, pelo contrário, fica entre os últimos, sem ponto algum.

O Inter volta a campo no sábado (29), quando enfrenta o União Frederiquense, em casa.

Ficha técnica

Inter

Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson (Johnny), Mauricio (Liziero), Boschilia (Caio Vidal) (Kaique Rocha) e Taison; Yuri Alberto (Matheus Cadorini). Técnico: Alexander Medina.

Juventude

William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster (Moraes) e William Matheus; Jadson, Darlan e Chico (Hélio Borges); Capixaba (Dudu), Guilherme Parede (Rodrigo Bassani) e Ricardo Bueno (Vitor Gabriel). Técnico: Jair Ventura.

Trio de arbitragem

Árbitro: Roger Goulart. Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor e Mateus Olivério Rocha.

