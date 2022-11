Esporte Com gols nos acréscimos, Irã vence País de Gales por 2 a 0

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

A partida foi disputada no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan Foto: Reprodução/Twitter A partida foi disputada no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan.(Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Irã venceu o País de Gales por 2 a 0, nesta sexta-feira (25), na abertura da segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar. A partida foi disputada no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan.

Os gols foram anotados nos acréscimos do segundo tempo. Na primeira etapa, o Irã chegou a fazer 1 a 0 aos 15 minutos, com Ali Gholizadeh. A arbitragem checou o lance no VAR e invalidou o gol. Os galeses levaram pouco perigo aos adversários.

A seleção do Oriente Médio começou o segundo tempo pressionado. Aos 7 minutos, Sardar Azmoun chutou na trave esquerda. Na sobra, Ali Gholizadeh chutou da entrada da área e acertou novamente a trave.

No fim do jogo, o goleiro Hennessey foi expulso ao sair da área e levantar a perna em uma disputa de bola. Aos 52 minutos, Roozbeh Cheshmi chutou no canto do goleiro Danny Ward para abrir o placar. Aos 56, após rápido contra-ataque, Rozmin Rezaeian recebeu um passe na entrada da área e tocou na saída de Ward para fazer 2 a 0.

