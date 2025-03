Esporte Com Grêmio e Inter, conheça os 32 clubes classificados para a Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Os vencedores dessa etapa se classificam para as oitavas de final. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Após as vitórias de Athletico-PR, Vila Nova e CSA nessa quinta-feira (13) a Copa do Brasil tem a lista completa dos 32 clubes que estão classificados para a terceira fase da competição. O Grêmio, que se classificou nos pênaltis diante do Athletic-MG, e o Inter, que conquistou a vaga de forma direta via Brasileirão, estão no Pote 1.

O sorteio ainda não tem data e horário definidos. Os clubes foram distribuídos em dois potes, que leva em consideração o ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa forma, os clubes melhores ranqueados são direcionados para o Pote 1, enquanto os demais seguem para o Pote 2.

Nesta etapa do torneio, os times que conquistaram vaga de forma direta na Libertadores entram na disputa, como é o caso de Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Inter, Fortaleza, e Bahia.

Os vencedores irão para as oitavas de final da Copa do Brasil e vão receber R$ 3,638 milhões. Confira os potes dos classificados e suas posições no ranking da CBF.

Pote 1

Flamengo – 1º

São Paulo – 2º

Palmeiras – 3º

Corinthians – 4º

Atlético – 5º

Athletico-PR – 6°

Fluminense – 7º

Botafogo – 8º

Fortaleza – 9º

Grêmio – 10º

Bahia – 11º

Internacional – 12º

Bragantino – 14º

Vasco – 15º

Santos – 16º

Cruzeiro – 19º

Pote 2

Ceará – 22°

Criciúma – 26º

CRB – 27º

Vila Nova – 29°

Operário – 31º

Brusque – 35º

Novorizontino – 39º

Paysandu – 41º

CSA – 42°

Náutico – 46º

Botafogo-PB – 53º

Aparecidense – 59º

Retrô – 63º

Maringá – 73º

Maracanã – 153º

Capital – sem posição

Na terceira fase da Copa do Brasil, os clubes irão se enfrentar em jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos será definida através de sorteio promovido pela CBF. Conforme determina o regulamento da competição, há decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado.

2025-03-14