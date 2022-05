Porto Alegre Com homenagens a garis, Porto Alegre realiza a 17ª Semana Cidade Limpa

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Um café da manhã para os garis marcou o início das atividades Foto: Pedro Piegas/PMPA Um café da manhã para os garis marcou o início das atividades. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A 17ª Semana Cidade Limpa iniciou nesta segunda-feira (16), em Porto Alegre, com um café da manhã em homenagem ao Dia do Gari, oferecido pela Associação dos Servidores do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) a cem profissionais que trabalham no órgão.

O evento contou com a presença do prefeito Sebastião Melo. “Parabéns aos garis, àqueles que no momento mais difícil da pandemia estavam nas ruas e nunca pararam”, afirmou o prefeito.

Também foi lançado nas redes sociais um vídeo que busca valorizar esses profissionais.

Programação da 17ª Semana Cidade Limpa :

Terça-feira, 17

Horário: 9h às 17h – Estande de sensibilização sobre a correta separação dos resíduos

Local: Largo Glênio Peres, Centro Histórico

Horário: 15h – DMLU leva grupo de 15 prefeitos de praças para conhecer funcionamento de unidade de triagem e horta comunitária

Local: UT Vila Pinto e Horta Comunitária Vila Pinto, avenida Joaquim Porto Vilanova, 143, bairro Bom Jesus

Quarta-feira, 18

Horário: 9h às 17h – Estande de sensibilização sobre a correta separação dos resíduos

Local: Monumento ao Expedicionário, avenida José Bonifácio, 245, bairro Farroupilha

Quinta-feira, 19

Horário: 9h às 17h – Estande de sensibilização sobre a correta separação dos resíduos

Local: Largo Glênio Peres, Centro Histórico

Sexta-feira, 20

Horário: 9h às 17h – Estande de sensibilização sobre a correta separação dos resíduos

Local: Parque Moinhos de Vento (Parcão), junto ao moinho, rua Comendador Caminha, s/nº, bairro Moinhos de Vento

