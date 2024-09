Rio Grande do Sul Com homenagens ao RS, governador Eduardo Leite acompanha desfile de 7 de Setembro em Brasília

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Leite acompanhou a celebração ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras autoridades. Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Sob o lema “Democracia e Independência”, o desfile de 7 de Setembro deste ano, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contou com homenagem ao Rio Grande do Sul, em apoio à reconstrução do Estado após a enchente de maio. O governador Eduardo Leite e o marido, Thalis Bolzan, acompanharam a celebração do Dia da Independência, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras autoridades.

Estudantes de escolas públicas do Distrito Federal desfilaram em vestes tradicionais gaúchas para homenagear o Estado, os profissionais e os voluntários que trabalharam nos resgates e reconstrução do Estado. Viaturas e servidores das forças de segurança do Rio Grande do Sul também passaram pela Esplanada durante o evento.

O desfile também abordou a retomada das campanhas de vacinação infantil em todo o País. O evento contou ainda com a tradicional atuação da Esquadrilha da Fumaça e apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército.

“Além de ser uma homenagem ao Rio Grande do Sul, é uma homenagem também à própria população brasileira pela sua solidariedade, pelos melhores valores que podem unir o nosso povo e que são exaltados neste 7 de Setembro. Tudo isso acabou sendo traduzido ao longo desses últimos meses na forma do apoio ao Rio Grande do Sul. A homenagem nos sensibilizou muito, nos deixou bastante emocionados e, sem dúvida nenhuma, é uma deferência justa a todos aqueles que se mobilizaram”, afirmou Leite.

