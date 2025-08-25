Terça-feira, 26 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025
Maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina, a Expointer chegará à sua 48ª edição no próximo sábado (30) com uma programação intensa também no segmento cultural. Até o dia 7 de setembro, os visitantes poderão acompanhar no Parque de Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) mais de 50 atrações de música e dança, incluindo nomes consagrados do Rio Grande do Sul.
As atividades serão apresentadas diariamente, sempre a partir das 14h. Dentre os detaques está mais uma edição do espetáculo “Ópera Gaúcha”, que subirá ao palco na posta central às 19h30min de sábado. Essa e outras atrações foram viabilizadas por recursos de mecanismos de fomento como a Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e Lei Rouanet, aloém do patrocínio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Mais detalhes no site expointe.rs.gov.br.
Sábado (30)
– 14h – Grupo de Danças do CTG Rancho da Saudade.
– 14h30min – Renato Borghetti.
– 15h – Kelly Collares e Banda.
– 16h – Grupo Tagrarrado.
– 17h – Marcelo Oliveira.
– 18h – Grupo Sina Fandangueira.
Domingo (31)
– 14h – Grupo de Danças do CTG Brazão do Rio Grande.
– 14h30min – Ricardo Comasseto.
– 15h – Rodrigo Silva.
– 16h – Grupo Os Chacreiros.
– 17h – Capitão Faustino.
– 18h – João Luiz Corrêa.
Segunda (1º)
– 14h – Grupo de Danças do CTG Gildo de Freitas.
– 14h30min – Luciano Maia.
– 15h – Nycolas Pereira.
– 16h – Maria Luiza Benitez.
– 17h – Angelo Franco.
– 18h – César Oliveira e Rogério Melo.
Terça (2)
– 14h – Grupo de Danças Querência Amada.
– 14h30min – Elmer Fagundes.
– 15h – Nenito Sarturi.
– 16h – Guri de Uruguaiana.
– 17h – Vinicius Brum.
– 18h – Pedro Ernesto Denardin.
Quarta (3)
– 14h – Edison Gaúcho e Grupo Força Gaúcha.
– 14h30min – Fofa Nobre.
– 15h – Grupo Xixando.
– 16h – Jean Kirchoff.
– 17h- Robson Paines e Grupo Canto A Terra.
– 18h – Érlon Péricles.
Quinta (4)
– 14h – Grupo de Danças do CTG Independência Gaúcha.
– 14h30min – Marcello Caminha.
– 15h – Marines Siqueira.
– 16h – Grupo Eco do Pampa.
– 17h – Luiza Barbosa.
– 18h- Elton Saldanha.
Sexta (5)
– 14h – Agrupamento Biriva Tranca-Fio.
– 15h – Aluizio Rochemback.
– 15h – Beto Caetano.
– 16h – Ênio Medeiros.
– 17h – Mauro Moraes.
– 18h – Cristiano Quevedo.
– 19h – Luiz Marenco.
Sábado (6)
– 14h – CTG Rodeio de Encruzilhada.
– 14h30min – Fabiano Harden.
– 15h – Fabio Duzac.
– 16h – Lucas e Felipe.
– 17h – Juliana Spanevello.
– 18h – Joca Martins.
Domingo (7)
– 14h – Grupo de Danças Folk D’Espora.
– 14h30min – Jean Carlos Godoy.
– 15h – Aline Bosa.
– 16h – Lucas Rodrigues.
– 17h – Marcelo Cachoeira.
– 18h – Daniel Torres.
(Marcello Campos)
