Porto Alegre Com maior acervo brasileiro de instrumentos para musicalização infantil, professor gaúcho promove oficina “A Volta ao Mundo em 80 Sons”

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Rafael Silva tem desenvolvido atividade em escolas, condomínios, aniversários e outros eventos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Licenciado em Música há mais de duas décadas pelo Centro Universitário Metodista IPA, o porto-alegrense Rafael Silva, 50 anos, criou a oficina lúdico-pedagógica “A Volta ao Mundo em 80 Sons”. Trata-se de uma experiência totalmente interativa, por meio da qual a criança vê, ouve e toca instrumentos de todo o planeta, aguçando sua sensibilidade.

Em destaque, sonoridades de países como Espanha, Japão, Argentina, Índia, Estados Unidos, África do Sul e, é claro, o Brasil e sua riqueza de ritmos, timbres e melodias. O educador conta, para isso, com o maior acervo particular do País quando o assunto é instrumentos acústicos para aulas com esse perfil: são mais de 200 itens de sopro, cordas e percussão.

“Ao longo deste período, tenho aprimorado minhas práticas pedagógicas e ampliado o catálogo de fontes sonoras para enriquecer esse trabalho, em uma experiência enriquecedora e uma grande aventura”, conta Rafael, que dá aulas particulares e ministra aulas particulares e oficinas coletivas, inclusive para grupos em famílias, escolas, condomínios, aniversários e outros eventos.

Contato

O músico e professor mantém o espírito divertido da atividade até mesmo na hora de fazer o convite: “Consulte nosso agente de viagem, garanta sua reserva e carimbe o passaporte para esta aventura com destino ao conhecimento!”. O contato com Rafael Silva é feito pelo WhatsApp (51) 99157-3229 ou na página do Facebook “Musicalização Infantil Porto Alegre”.

