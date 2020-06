Rio Grande do Sul Com mais 19 vítimas, o Rio Grande do Sul já totaliza 423 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Porto Alegre se isolou no tipo do ranking de óbitos, com pelo menos 63 óbitos. (Foto: EBC)

Um dia após bater o seu recorde estadual de notificações de óbitos por coronavírus em 24 horas, nesta sexta-feira (19) o Rio Grande do Sul voltou a registrar um número relativamente alto de mortes pela pandemia. Foram 17 ocorrências, duas a menos que na véspera. Com isso, o Estado soma 423 perdas humanas para a doença. Já o número oficial de casos positivos chegou a 18.587, com a inclusão de 837 diagnósticos.

O último boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) aponta que 14.836 desses indivíduos estão curados, ou seja, não apresentam sintomas há pelo menos 14 dias. Isso significa um índice de recuperação de 80%.

Ainda no que se refere aos óbitos, os dados divulgados nesta sexta-feira apontam a manutenção dos idosos como perfil predominante entre as vítimas da Covid-19 em território gaúcho. As mais recentes residiam nas seguintes cidades, elencadas por ordem alfabética:

– Caxias do Sul (mulher, 83 anos);

– Esteio (mulher, 97 anos);

– Estrela (homem, 60 anos);

– Guaíba (homem, 51 anos);

– Marau (mulher, 78 anos);

– Marau (homem, 81 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 61 anos);

– Passo Fundo (homem, 49 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (mulher, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– São Leopoldo (mulher, 73 anos);

– Santa Maria (homem, 54 anos);

– Santa Maria (homem, 73 anos);

– Santa Maria (homem, 80 anos);

– Sapiranga (homem, 39 anos);

– Tupanciretã (mulher, 73 anos).

Situação

Cada vez mais isolada na parte mais alta do ranking gaúcho de falecimentos por coronavírus, Porto Alegre tem 63 notificações – na estatística da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) já são 65, diferença que deve ser eliminada nas próximas atualizações do boletim estadual. A capital gaúcha também lidera em número de diagnósticos positivos: 1.562, praticamente mil casos a menos que os 2.564 contabilizados pela prefeitura.

Na segunda colocação em registros de mortes está Passo Fundo (Região Norte) com 38 óbitos, ao passo que em terceiro e quarto lugares estão Bento Gonçalves (Serra) com 24 e por Lajeado (Vale do Taquari) com 21, seguida por Santa Maria (Região Central) com 13, Viamão (Região Metropolitana) com 12 e Novo Hamburgo (Vale do Sinos) com 11. Completam o topo da lista Sapucaia do Sul (Região Metropolitana) e Caxias do Sul (Serra), respectivamente com dez e nove vítimas.

Devido à alta galopante nos índices de ocupação dos 618 leitos UTI (Unidade de Terapia Intensiva) verificada em Porto Alegre nos últimos dias (quase 82% no fim da tarde desta sexta-feira), existe a possibilidade de que a capital gaúcha passe da bandeira laranja (risco médio de contágio) para a vermelha (risco alto) no sistema de distanciamento controlado em vigência no Rio Grande do Sul.

Se a hipótese for confirmada neste sábado pela atualização do modelo, a cidade enfrentará novas e maiores restrições de atividades a partir da semana que vem, inclusive no comércio. Um decreto municipal assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior já determinou o recuo em uma série de flexibilizações desde a última segunda-feira, desagradando a uma série de segmentos.

(Marcello Campos)

