Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

A marca gaúcha é cultivada nas terras do Paralelo 31. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os melhores azeites do mundo sempre foram tradicionalmente associados à produção europeia, sobretudo aos originários da região do Mediterrâneo. Países como Espanha, Itália, Portugal e Grécia são historicamente reconhecidos pelas melhores safras e produtos, especialmente no segmento premium.

Embora isso continue sendo verdade, há um novo e gigantesco player no mercado. Há alguns anos, o Brasil entrou definitivamente no mapa dos grandes produtores do planeta. A olivicultura nacional avançou a passos largos, e a região Sul do país se transformou no polo que mais alia produtividade e alta qualidade.

Nesse cenário, uma marca se destaca por seu pioneirismo e importância: o Azeite Batalha. Produzido em sua fazenda na cidade de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, a marca se diferencia por uma característica: o solo em que é criado. Seus olivais nascem nas terras do Paralelo 31, com terroir incomparável para o cultivo de azeitonas. É um notório berço mundial de azeites e vinhos extraordinários. Um lugar privilegiado que, esse ano, bateu todos os seus recordes de produção.

Em 2023, o Azeite Batalha teve a maior safra de sua história, com mais de 200 mil litros produzidos. Há 10 anos no mercado, é o maior produtor de azeites do país, e o azeite brasileiro que mais vende no Brasil.

O Azeite Batalha tem ainda uma grande vantagem em relação aos azeites nacionais em geral. Por ser produzido na sua própria fazenda, há mais controle e agilidade na produção, o que, consequentemente, faz com que ele chegue mais rápido aos mercados e às mesas dos brasileiros.

Os três azeites da empresa também já receberam inúmeras medalhas em mais de 50 concursos internacionais – o Azeite Black foi inclusive eleito um dos 10 melhores do mundo pelo prestigiado Terra Olivo, de Israel. E vale lembrar que a safra de 2023 já recebeu o selo Produto Premium Origem e Qualidade RS, importante certificação reservada apenas aos azeites mais nobres do estado.

