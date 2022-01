Rio Grande do Sul Com mais de 21,1 mil novos casos, infecção por Covid aumenta ainda mais no Estado

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

Na última semana, o número de novos infectados aumentou consideravelmente no RS. Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul segue apresentando números altos de infecção por Covid-19. Foram 21.122 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, o segundo maior número desde o início da pandemia no Estado, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES). O número superou o o registrado na terça-feira (17.416).

Na última semana, o número de novos infectados aumentou consideravelmente. De 10 mil na terça, dia 11, até subir para 14,3 mil na sexta, dia 14. No entanto, o maior número em 24 horas segue o anotado em 23 de julho de 2021 (64.056), quando foram divulgados dados represados da doença no Estado. Desde 11 de janeiro, diariamente são reportadas mais de 10 mil infecções. A última vez abaixo da marca foi vista no dia 10, com a notificação de 6.349 novos casos.

A partir das estatísticas desta quarta (19), o RS acumula 1.633.330 testes positivos de Covid-19. Do total de casos, 92% (1.495.747) estão recuperados e outros 6% (100.908) permanecem em acompanhamento. A taxa de leitos hoje é de 54,7%. Dos 3.169 disponíveis, 1.735 têm pacientes.

O boletim epidemiológico da SES ainda informa mais 14 óbitos por Covid-19, o que eleva o total de mortes por coronavírus para 36.564.

