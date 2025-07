Acontece Com mais de 300 expositores, 26ª Construsul deve movimentar R$ 1 bilhão em negócios na Fiergs, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento deve receber 32 mil visitantes em uma área de 20 mil metros quadrados Foto: Guilherme Gargioni/Sul Eventos Evento deve receber 32 mil visitantes em uma área de 20 mil metros quadrados. (Foto: Guilherme Gargioni/Sul Eventos) Foto: Guilherme Gargioni/Sul Eventos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 26ª Construsul – Feira Internacional da Construção deve movimentar R$ 1 bilhão em negócios entre os dias 22 e 25 deste mês na Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre.

Durante o evento, mais de 300 empresas apresentarão inovações, tecnologias e soluções voltadas ao setor, com foco em networking, atualização profissional e relacionamento com o mercado.

Com expectativa de público de 32 mil visitantes, a feira ocupará uma área de 20 mil metros quadrados e contará com expositores nacionais e internacionais. Ao todo, mais de 10 segmentos estarão representados, com lançamentos nas áreas de argamassas, revestimentos, impermeabilização, iluminação, ferragens, tintas, portas, ferramentas, piscinas, jardinagem, entre outras.

A entrada na 26ª Construsul é gratuita para profissionais do setor. O credenciamento antecipado pode ser feito no site www.feiraconstrusul.com.br.

Serviço

Evento: 26ª Construsul – Feira Internacional da Construção

Data: De 22 a 25 de julho

Local: Centro de Eventos da Fiergs

Horário: De terça a quinta-feira, das 13h às 21h. Na sexta-feira, das 13h às 19h

Credenciamento: Inscrições gratuitas para profissionais do setor no site www.feiraconstrusul.com.br. É proibida a entrada de menores de 14 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/com-mais-de-300-expositores-26a-construsul-deve-movimentar-r-1-bilhao-em-negocios-na-fiergs-em-porto-alegre/

Com mais de 300 expositores, 26ª Construsul deve movimentar R$ 1 bilhão em negócios na Fiergs, em Porto Alegre

2025-07-17