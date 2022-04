Rio Grande do Sul Com mais quatro óbitos, o Rio Grande do Sul soma 39.254 mortes por coronavírus

23 de abril de 2022

As oito mortes por covid ocorreram entre os dias 4 e 13 de janeiro. Foto: Reprodução Estado gaúcho chega ao total de 2.321.888 casos confirmados da doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (23) quatro mortes em consequência do coronavírus, chegando ao total de 39.254 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. As notificações vieram da Secretaria de Saúde dos municípios de residência das vítimas. São eles: Estância Velha, Ipê, Porto Alegre e Vista Gaúcha.

Em relação aos novos casos de coronavírus, o Estado gaúcho apontou 2.268 pessoas infectadas neste sábado. Com este número, o Estado gaúcho chega ao total de 2.321.888 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Do total de pessoas contaminadas no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença 2.273.043 (98% dos casos). Outras 9.465 pessoas seguem em acompanhamento, o que corresponde a menos de 1% das pessoas que ainda estão recebendo atendimento de saúde.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 67,1% (1.747 pacientes em 2.602 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 5% de 2.321.888 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 122.919 pessoas no Rio Grande do Sul.

Segundo informações dos municípios de domicílio das vítimas da pandemia do coronavírus, em Estância Velha, a vítima da covid foi um homem de 30 anos, que faleceu na sexta-feira (22); no mesmo dia, um idoso de 87 morreu em Vista Alegre. Um dia antes, na quinta-feira (21), o coronavírus tirou a vida de outros dois homens: um idoso de 84 anos em Ipê e outro, de 75 anos, em Porto Alegre.

Déficit na vacinação

Mais de 2,93 milhões de residentes no Rio Grande do Sul já poderiam ter recebido a dose de reforço da vacina contra a covid mas ainda não receberam o procedimento. Para piorar a situação, 720.585 pessoas sequer providenciaram a segunda dose do esquema primário de imunização (com os fármacos Coronavac, Oxford ou Pfizer).

Os números constam na atualização estatística fornecida pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) por meio do portal de monitoramento vacina.saude.rs.gov.br. Mas ainda não há dados sobre os motivos para tamanho déficit, que podem envolver desde a o esquecimento dos prazos até a desinformação ou mesmo posturas negacionistas.

A boa notícia é que ao menos 48,5% dos gaúchos estão com o esquema de imunização completo contra a covid, ou seja, já receberam ao menos uma dose de reforço, após completar o ciclo primário (que também pode ser obtido com o imunizante da Janssen, de dose única).

Esse contingente é formado por quase 4,7 milhões dos 11,43 milhões de habitantes das 497 cidades do Rio Grande do Sul. Se forem contabilizadas apenas as pessoas abrangidas pela campanha (dos 5 anos em diante), esse índice sobe para 51,7%.

