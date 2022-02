Esporte Com Neymar apagado, Messi brilha, Mbappé decide e PSG vira sobre o Saint-Éttiene

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Atacante francês foi decisivo na partida. (Foto: Reprodução)

Mbappé segue decisivo para o Paris Saint Germain na temporada. Na tarde de sábado (26), a equipe francesa venceu o Saint-Éttiene, no Parque dos Príncipes, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. 3 a 1, de virada, foi o placar.

Enquanto o jovem de 23 anos marcou dois gols e deu uma assistência, Lionel Messi teve tarde de garçom. Já Neymar foi o mais apagado entre o trio de ataque.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Saint-Éttiene, aos 15 minutos do primeiro tempo. Danilo Pereira bobeou na saída de bola e foi desarmado por Bouanga, que só teve o trabalho de tirar de Donnarumma.

O empate só viria aos 41 minutos. Pela direita, Messi enfiou belíssima bola para Mbappé, que invadiu a área e bateu cruzado para empatar.

O segundo gol da equipe da casa contou com os mesmos personagens. Aos 2 minutos da etapa final, o craque argentino se livrou de dois e tocou para a chegada do camisa 7, que mandou às redes.

Para decretar a vitória, o PSG contou mais uma vez com participação de Mbappé. Desta vez, o francês armou, de três dedos, o português Danilo Pereira, que se redimiu de vacilo do primeiro gol para fechar a conta o dia.

Com o resultado, o PSG segue líder isolado da tabela com agora 62 pontos, contra 46 do vice-líder Nice. Já o Saint-Éttiene vem bem abaixo, em 16º com 21 pontos, beirando a zona de rebaixamento.

Pela próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG terá pela frente o Nice, fora de casa, às 17h (de Brasília) do próximo sábado. Já o Saint-Éttiene encara o Metz, em seus domínios, às 9h do domingo.

Mais cedo, em outra partida pelo Campeonato Francês, o Nice ficou no empate por 0 a 0 com o Strasbourg, fora de casa.

Batman

A poucos dias da estreia do novo filme do herói dos quadrinhos, Batman, Neymar exibiu na semana passada, a nova chuteira da Puma inspirada no longa do ‘Homem- morcego’, que agora será interpretado pelo ator Robert Pattinson.

O calçado do craque é todo preto, com detalhes em vermelho no cadarço e no logotipo da patrocinadora. As cores são as mesmas usadas na divulgação do filme. O símbolo do herói está presente por toda a chuteira, como marca d’água e além de uma etiqueta na parte superior da mesma.

Neymar é conhecido por ser um grande fã do personagem da DC. Na legenda da publicação sobre a nova chuteira, Neymar fez uma brincadeira com uma das personagens do filme, a Mulher-Gato, interpretada por Zoe Kravitz. “O Morcego e o Gato”, escreveu o jogador, aproveitando o duplo sentido do emprego da palavra gato, que faz referência à marca fabricante da chuteira.

Recentemente, o jogador da Seleção Brasileira esteve presente na première do filme em Paris, na França, onde apareceu apareceu dentro do famoso Batmóvel. No último dia 5 de fevereiro, quando Ney completou 30 anos, o ator Robert Pattinson, que interpreta o morcego no novo filme, desejou ‘feliz aniversário’ para o craque.

