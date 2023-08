Política Com nova pasta criada, Lula só perde para Dilma em número de ministérios: são 38

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Anúncio de nova cadeira no 1° escalação acontece durante negociações para entrada de PP e Republicanos no governo. (Foto: Rodrigues/Agência Senado)

Com o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na live desta terça-feira da criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, seu governo chegará ao total de 38 pastas, sendo o maior 1° escalão dos três mandatos do petista. O número só não é maior do que o do segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve 39 ministros. A mudança faz parte das tratativas de Lula com o Centrão para acomodar parlamentares do PP e do Republicanos no governo.

Em seu primeiro mandato, Lula teve 35 ministérios. Após ser reeleito, esse total passou para 37, mesma quantidade do primeiro mandato de sua sucessora, Dilma Rousseff (PT). No seu segundo governo, já enfrentando desgastes junto ao Congresso, a ex-presidente montou um 1° escalão com 39 pastas, o maior número de ministros desde a redemocratização.

A quantidade é bem superior a da equipe montada por seu então vice, Michel Temer (MDB), que assumiu a Presidência após o impeachment de Dilma, em 2016. Com ele, o político empossa 23 ministros, mais sua equipem tinha ainda duas secretarias e quatro órgãos que também equivaliam a ministérios, totalizando 29 cargos de 1° escalão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando assume, diminuiu a quantidade de pastas e opta por uma equipe ministerial com 22 pessoas. Durante o governo, no entanto, também para acomodar o Centrão, o ex-presidente precisou criar mais uma pasta e passou a governar com 23 ministros.

Após a eleição de Lula em 2022, ao anunciar as novas estruturas, o governador disse que a ampliação de ministérios de 22 para 37 não significaria a criação de novos cargos.

“Iremos ampliar dos 22 ministérios existentes para 37, mas utilizando o mesmo volume de cargos. Com isso, iremos melhorar a representatividade por meio dos ministérios, já que os diversos segmentos da sociedade querem se ver representados no governo, mas sem implicar no aumento do gasto público”, afirmou Rui Costa, ministro da Casa Civil.

Reforma ministerial

As negociações do Planalto com o Centrão já duram meses. A expectativa era que Lula resolvesse a reforma ministerial antes da viagem de sete dias para a África, o que acabou não acontecendo. Embora já tenha confirmado que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) serão nomeados, não havia, até então, pistas do presidente sobre o novo desenho da Esplanada para abraçar os ministeriáveis.

“Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais. Para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade”, afirmou Lula durante sua live semanal nessa terça-feira (29).

Na segunda (28), o líder do governo no Senado, afirmou que as mudanças na Esplanada dos Ministérios devem sair até esta sexta-feira (1º).

