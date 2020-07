Com novas restrições em Porto Alegre, taxa de isolamento social atinge 50%

Na terça-feira (07), dia em que entraram em vigor as novas medidas da prefeitura de Porto Alegre para diminuir a circulação de pessoas e evitar a propagação do coronavírus, a taxa de isolamento social na cidade atingiu 50%, o melhor resultado entre todas as capitais brasileiras.

Na segunda-feira (06), o isolamento na Capital gaúcha foi de 43,8%. Os dados são do Índice de Isolamento Social, que usa tecnologia de geolocalização. A ferramenta foi desenvolvida pela empresa Inloco para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19.

Entre todos os Estados brasileiros, o Rio Grande do Sul também registrou o melhor índice de isolamento social na terça-feira – 46%.