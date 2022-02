Rio Grande do Sul Com nove presos, organização criminosa é desarticulada em Guaíba

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grupo envolvido com tráfico de drogas atua no bairro São Jorge, em Guaíba. Foto: PC/Divulgação Grupo envolvido com tráfico de drogas atua no bairro São Jorge, em Guaíba. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Deflagrada nas primeiras horas desta sexta-feira (25), a Operação Dominó mobilizou agentes da Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, no cumprimento de nove mandados de prisão preventiva e doze mandados de busca e apreensão. Drogas e arma de fogo foram apreendidas.

A investigação visou desarticular organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no Bairro São Jorge, em Guaíba, na Região Metropolitana.

Foram identificados e presos o líder do grupo, o gerente, que é seu irmão, os responsáveis pelo armazenamento das substâncias entorpecentes, olheiros e colaboradores do tráfico, incumbidos de monitorar as vias de acesso do bairro e avisar aos integrantes do grupo sobre a movimentação e aproximação da Polícia.

Também durante as investigações, verificou-se que o líder do grupo chegou a negociar explosivos, vindo a acertar a compra de banana de dinamite, usualmente utilizada para explodir caixas eletrônicos.

Conforme a Delegada Karoline Calegari, titular da delegacia de polícia de Guaíba e que presidiu as investigações, “a Operação Dominó foi um passo importante para a desarticulação de uma organização criminosa que, de forma violenta e estruturada, conquistou a hegemonia do tráfico no Bairro São Jorge”.

Foram cumpridas nesta sexta as 21 ordens judiciais por 42 policiais civis e 10 policiais militares, com 13 viaturas. A operação também contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE) e o apoio aéreo do helicóptero da Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul