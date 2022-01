Inter Com novidades para 2022, elenco profissional do Inter se reapresenta nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Técnico argentino Alexander "Cacique" Medina é um dos destaques da nova configuração colorada. (Foto: Divulgação/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Abrindo oficialmente os trabalhos para a temporada de 2022, os jogadores profissionais do Inter se reapresentam na manhã desta terça-feira (11) no centro de treinamentos do estádio Beira-Rio, após um mês de férias. O foco é a preparação para as quatro competições do clube neste ano: Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

O elenco vem com novidades, em um movimento de partidas e chegadas. Se já não estarão mais presentes o técnico uruguaio Diego Aguirre, o goleiro Marcelo Lomba, volante argentino Renzo Saravia e o volante Patrick, a equipe tem agora o argentino Alexander “Cacique” Medina no comando, o atacante Wesley Moraes e dois meias: Liziero e D’Alessandro, que retorna ao Colorado para encerrar a sua carreira.

A agenda para este primeiro dia de trabalho em 2022 começa por exames de saúde e testes de covid pela manhã e prossegue com a apresentação oficial a partir das 15h. Em seguida, será a vez de entrevistas à imprensa e depois una série de avaliações clínicas e físicas dos atletas.

Na quarta (12), sexta (14) e sábado (15) os preparativos já se intensificam, ocupando os dois turnos no Parque Gigante – na quinta (13) as atividades serão desenvolvidas apenas durante a manhã. O elenco ficará concentrado durante o dia em um hotel na capital gaúcha.

Estreia

A estreia oficial na temporada será contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi (em Caxias do Sul), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Data e horário ainda não foram confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), mas o duelo deve ser realizado na última semana deste mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter