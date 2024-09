Geral Com novos prazos, Alexandre de Moraes só deve decidir sobre o futuro do X no Brasil no fim desta semana

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Até que haja nova decisão, o acesso ao X segue proibido em todo o País. (Foto: Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes só deve reavaliar no fim desta semana a possibilidade de a rede social X voltar a operar no Brasil. Isso porque, no último sábado (21), Moraes pediu novas informações ao próprio X e a órgãos federais sobre a regularidade da empresa no País. E deu novos prazos, que só começaram a contar nessa segunda-feira (23).

O ministro deu cinco dias para o X entregar papéis sobre a indicação da advogada Rachel Villa Nova Conceição como representante legal no país. E pediu que, em 48 horas, órgãos do governo atualizem a situação cadastral da empresa no Brasil.

Moraes deve aguardar esses papéis para decidir sobre o status do X. E, por isso, uma eventual liberação do site deve ficar para o fim da semana. Até que haja nova decisão, o acesso ao X segue proibido em todo o País.

Quem usar alternativas tecnológicas como o VPN (que camufla a localização geográfica do usuário) pode ser multado em até R$ 50 mil, segundo já definiu o Supremo.

O X está suspenso no Brasil desde o fim de agosto, por uma decisão de Moraes que foi confirmada por unanimidade pela Primeira Turma do STF.

O ministro afirmou que a rede social não estava atendendo a três critérios que a lei brasileira manda:

1 – a decisão do X de fechar o escritório no Brasil – e, com isso, deixar de ter um representante legal no país para lidar com os inquéritos no STF;

2 – a decisão do X de não bloquear contas que divulgavam mensagens criminosas e antidemocráticas;

3 – o não pagamento das multas aplicadas ao X por manter essas contas no ar.

O ponto 1, sobre a representação legal da empresa no país, pode ter sido cumprido na quinta (19), quando o X voltou a contratar a advogada Rachel Villa Nova Conceição.

Moraes, no entanto, pediu uma série de documentos adicionais sobre essa indicação antes de considerar o ponto cumprido.

O ponto 2, relativo ao bloqueio das contas, começou a ser atendido no fim da semana passada.

Algumas contas apontadas como disseminadoras de fake news e de mensagens antidemocráticas voltaram a aparecer como banidas na plataforma.

O X e o STF, no entanto, ainda não divulgaram se consideram que essa “lista de blocks” já foi cumprida na íntegra.

O ponto 3, das multas, foi cumprido de forma compulsória.

Moraes determinou o bloqueio de bens do X e da Starlink (empresa também ligada a Elon Musk) e, em seguida, a transferência de R$ 18,3 milhões em ativos das empresas para a conta da União. Assim, uma decisão de Moraes sobre eventual volta do X só deve sair no fim desta semana. As informações são do portal de notícias G1.

