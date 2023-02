Mundo Com o tamanho de um carro, objeto que sobrevoava o Alasca é abatido pelos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

América do Norte registrou três incidentes desse tipo nos últimos dias. (Foto: EBC)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a derrubada de um artefato não tripulado que sobrevoava a região costeira do Estado norte-americano do Alasca. De acordo com um informe oficial, a origem do objeto – do tamanho de um automóvel – ainda não está clara. Tanto a Casa Branca quanto o Pentágono justificaram a medida como necessária por causa dos riscos ao tráfego aéreo civil.

“Nas últimas 24 horas, foi detectado um objeto de grande altitude na região, motivando do chefe do governo do país para que um avião de combate derrubasse o equipamento”, relatou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. “Ainda não sabemos o tipo de objeto ou mesmo seu dono, seja um Estado, empresa ou pessoa, nem conhecemos a sua finalidade.”

Fontes ligadas a Washington detalharam que o objeto parecia diferente do balão chinês abatido pelas autoridades norte-americanas, no sábado passado (3), quando sobrevoava diversas áreas do país. O governo do gigante asiático admitiu ser dono do dispositivo, mas negou ligação com espionagem – a versão de Pequim é a de um objeto meteorológico que apenas se desviou do curso original.

Ainda conforme o porta-voz, o objeto abatido era muito menor, do tamanho de um veículo pequeno, enquanto as proporções do balão abatido eram equivalente ao comprimento de dois ônibus. “Além disso, o balão-espião chinês tinha capacidade de manobra, ao passo que o artefato sobre o Alasca não tinha essa capacidade e estava a favor do vento”, acrescentou.

Ao dar a ordem de derrubada, Joe Biden seguiu conselho de especialistas militares que alertaram para a altitude em que o objeto voava: cerca de 12 quilômetros, posição com risco de interferência sobre a trajetória de aeronaves civis.

Um conjunto de caças militares então realizou manobra de aproximação, avaliou as circunstâncias e em seguida foi efetuado o ataque. Os destroços caíram sobre águas congeladas no Alasca, próximo à fronteira com o Canadá. Diversos fragmentos foram coletados para análise.

Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também anunciou que as Forças Armadas do país derrubaram um objeto voador não identificado a grande altitude, no Norte. O Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano (Norad) prestou apoio aéreo à operação. Trata-se do terceiro equipamento a violar o espaço aéreo da América do Norte nas últimas duas semanas.

Com o tamanho de um carro, objeto que sobrevoava o Alasca é abatido pelos Estados Unidos