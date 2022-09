Futebol Com participação de Neymar, Thiago Silva ganhará série sobre sua vida

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Thiago Silva durante a gravação de “Monstro” nesta semana, em Le Havre, na França. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A série “Monstro”, que está sendo gravada no Brasil e na Europa, vai revelar detalhes da história do jogador Thiago Silva, que recentemente completou 38 anos. A série tem participações de personalidades do futebol, como Neymar, Tite e Thomas Tuchel, e também de parentes do jogador, como sua mulher, Isabelle Silva.

Em três episódios, o programa conta a trajetória do zagueiro desde sua infância pobre na Vila Ucrânia, Zona Oeste do Rio (quando ele quase largou tudo para ser trocador de van), até a preparação para a Copa do Mundo de 2022, já consagrado como um dos melhores defensores do mundo.

A história começa no Rio de Janeiro e acompanha todo o sacrifício que Thiago e sua família passaram até que conquistasse espaço nas divisões de base para então se profissionalizar e ir jogar em Moscou, antes de se tornar um ídolo internacional. Lá, Thiago foi diagnosticado com uma tuberculose gravíssima, com um pulmão inteiro condenado, e precisou ficar isolado por seis meses em um quarto de hospital na capital russa, onde entrou em depressão profunda.

Depois de passar por um longo tratamento e se recuperar em Portugal, ele voltou ao Brasil e passou a jogar no Fluminense, onde ganhou o apelido de Monstro. O ídolo tricolor foi alçado então a personalidade internacional ao ser contratado pelo Milan, depois, pelo PSG e pelo Chelsea, onde joga hoje. Em vinte anos de carreira, Thiago foi campeão de cinco competições internacionais, conquistou vinte e seis títulos nacionais e acumula mais de 100 jogos com a camisa da seleção brasileira.

“Monstro” será contada através de depoimentos de personagens que permeiam a vida do jogador, anônimos e estrelas – como Neymar e os treinadores Massimiliano Allegri e Thomas Tuchel – espalhados pelo Rio de Janeiro, Santa Cruz, Milão, Paris e Londres. E acompanhará a preparação de Thiago Silva com a seleção brasileira, para a Copa do Mundo do Qatar. “Monstro” é uma realização das empresas Media Bridge, Hubstage e DDP Affinity.

Produção em andamento

Em outra frente, Neymar vai ganhar um novo documentário em breve, desta vez produzido por sua equipe. A produção já está em andamento, para registrar o momento em que o camisa 10 se tornar o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira de Futebol. Com 74 gols defendendo as cores do Brasil, o craque do PSG está a apenas três de igualar o recorde de Pelé pela contagem da FIFA (que é diferente da contagem da CBF, onde ele tem 95).

A ideia é entrevistar outros goleadores históricos como Ronaldo, Romário e Zico. A participação de Pelé ainda é uma incógnita devido ao tratamento de câncer que ele enfrenta.

Os produtores não anunciaram onde o projeto será exibido, mas o documentário anterior de Neymar, “O Caos Perfeito”, foi um sucesso na Netflix. As informações são dos sites Lance e Pipoca Moderna.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol