Esporte Com percurso de quase 70 quilômetros, prova reúne os melhores ciclistas gaúchos no Vale do Rio Caí

Por Marcelo Warth | 1 de abril de 2023

O 27º BPM, a Guarda Municipal de São Sebastião do Caí e bombeiros voluntários foram homenageados durante a prova Foto: Divulgação O 27º BPM, a Guarda Municipal de São Sebastião do Caí e bombeiros voluntários foram homenageados durante a prova. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma prova organizada pela LGC (Liga Gaúcha de Ciclismo), válida pelo Campeonato Estadual de Meio-Fundo, reuniu os melhores ciclistas do Estado em São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí.

O vencedor da categoria principal foi Eduardo Casirigui, que percorreu 68,25 quilômetros em 1h57min06s, com velocidade média de 35 km/h.

Durante o evento, realizado no dia 26 de março, a LGC prestou uma homenagem ao 27º BPM (Batalhão de Polícia Militar), cujo patrono é o Coronel Sumerval Silveira, por contribuir para a prática do esporte.

Na ocasião, também foram homenageados a Guarda Municipal e os bombeiros voluntários de São Sebastião do Caí e de São José do Hortêncio.

Segundo o presidente da Liga, Gilmar Zenger, o 27º BPM, a Guarda Municipal e os bombeiros “foram de grande importância” para a realização da prova.

— Resultado da primeira etapa do Campeonato Estadual de Meio-Fundo:

Categoria Principal

1° Lugar: Eduardo Casirigui

2° Lugar: Geovani Krindges

3° Lugar: Rodrigo Garcez

4° Lugar: Rafael Rosa

5° Lugar: Reginaldo Vasconcelos

Categoria Master “B”

1° Lugar: Rodrigo Camatti

2° Lugar: Cristiano Vargas

3° Lugar: Ezequiel

4° Lugar: César Winter

5° Lugar: Carlos Garcia

Categoria Master “C”

1° Lugar: Alexandre Garcia

2° Lugar: Birigui

Categoria Estreante

1° Lugar: Artur Porsch

2° Lugar: Isac Barcelos

3° Lugar: Joao Panzenhagem

4° Lugar: Marcelo Backes

5° Lugar: Rafael Dornelles

Categoria Speed Feminino

1° Lugar: Priscila Corso

Categoria Mountain Bike

1° Lugar: Daniel Lira

2° Lugar: Rafael Silveira

3° Lugar: Anderson Teixeira

4° Lugar: João ricardo

5° Lugar: Daniel Wojahn

