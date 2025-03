Acontece Com poema premiado da escritora gaúcha Cleonice Bourscheid, antologia “Tchê!” será lançado nesta sexta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Clarice Bourscheid (direita na foto) também participa da obra com um poema. Foto: Arquivo pessoal Cleonice Bourscheid

A escritora Cleonice Bourscheid integra a antologia “Tchê!”, organizada pelo Selo Off Flip, com um poema premiado entre os destaques da edição. O lançamento acontece nesta sexta-feira (28), às 19 horas, na Livraria Taverna – rua dos Andradas, 736, em Porto Alegre. Clarice Bourscheid também participa da obra com um poema.

Reunindo contos, crônicas e poemas de autores do Brasil e do exterior, a obra é uma iniciativa solidária em apoio à população gaúcha atingida pelas enchentes de 2024. Além de promover a literatura, o projeto destinará parte dos recursos arrecadados para entidades e comunidades afetadas, além da doação de livros infantis.

Durante o evento de lançamento, 100% da renda das vendas será revertida para a Livraria Taverna, que sofreu sérios danos em função da enchente do ano passado.

Cleonice Bourscheid é poeta, escritora, professora, tradutora e produtora cultural, com uma trajetória marcada pelo diálogo entre a poesia e diversas formas de arte. Publicou doze livros e tem contos e poemas publicados em antologias do Brasil, Uruguai, Itália, Portugal e Suíça. Seus livros e projetos culturais receberam prêmios no Brasil e no exterior.

Com poema premiado da escritora gaúcha Cleonice Bourscheid, antologia “Tchê!” será lançado nesta sexta em Porto Alegre

