Com projetos na área de saúde, Marisa Monte será embaixadora de programa de bolsas da USP

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Cantora quer implantar espaços lúdicos e artísticos dentro de hospitais. (Foto: Léo Aversa/Divulgação)

A cantora Marisa Monte será embaixadora do USP Diversa – programa de doação voltado para o financiamento de bolsas de permanência estudantil. Na última quinta-feira (15), a artista se encontrou com o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior e a vice-reitora Maria Arminda do Nascimento Arruda. A reunião foi uma oportunidade de pensar e discutir a realização de ações conjuntas para promover a inclusão social, o acolhimento e a utilização da arte como instrumento de integração e bem-estar.

A cantora se comprometeu a participar de campanhas para divulgar o programa USP Diversa e outras ações para sensibilizar a sociedade civil sobre a importância da inclusão e das políticas de permanência estudantil nas universidades.

“A inclusão é uma coisa que, uma vez que acontece, ninguém tira de você. É algo que reflete na sua vida inteira, não envelhece, só melhora, só cresce e vai refletir nas gerações depois de você, inspirando as pessoas a acreditar que são capazes de viver essa experiência de ter acesso à educação de qualidade”, defendeu a artista, em entrevista ao Jornal da USP.

Na reunião, a cantora apresentou um projeto que está sendo desenvolvido por ela e pela diretora da Cardio-Oncologia do Instituto do Coração (Incor), Ludhmila Abrahão Hajjar, para a criação do Espaço Imaginário Marisa Monte no Incor. O espaço será uma plataforma de vivência artística e cultural para que pacientes, acompanhantes e funcionários desfrutem de um ambiente lúdico que ofereça alívio emocional e redução do sofrimento dentro da rotina de uma instituição de saúde.

Sediado no Incor e financiado por doações de pessoas físicas e jurídicas, o Espaço Imaginário contará com biblioteca híbrida, tablets, instrumentos musicais, caixas de som e uma programação de atividades culturais e educacionais. Depois de implantado, o modelo deverá ser replicado em outros espaços da USP e de outras instituições.

