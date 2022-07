Política Com quadro de infarto, Mario Frias permanece internado em Brasília

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Ex-secretário Especial da Cultura foi submetido a um procedimento de cateterismo e segue internado sem previsão de alta Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-secretário Especial da Cultura Mario Frias foi internado na noite de segunda-feira (04) devido a um quadro de infarto agudo do miocárdio. A informação foi divulgada no perfil de Frias no Twitter nesta terça-feira (05).

De acordo com a nota, o ex-secretário foi submetido a um procedimento de cateterismo com retirada de trombos e permanece internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no hospital Santa Lúcia, em Brasília. Não há previsão de alta hospitalar.

Em dezembro de 2020, Frias foi internado devido a um princípio de infarto. Na ocasião, foram colocados dois stents após procedimento de cateterismo.

“Diante desse fato, infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias. Agradeço a compreensão e conto com as orações de todos. Fiquem com Deus e até breve”, disse Frias em publicação no Twitter.

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, acontece devido à morte das células de uma região do músculo do coração causada pela formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo.

De acordo com o Ministério da Saúde, a principal causa do infarto é a aterosclerose, doença em que placas de gordura se acumulam no interior das artérias coronárias causando a obstrução. Na maioria dos casos o infarto ocorre quando há o rompimento de uma dessas placas, levando à formação do coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo.

