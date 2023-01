Grêmio Com quatro gols e artilheiro do Grêmio, Suárez vai para o seu terceiro jogo como titular

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

O camisa 9 será titular, mas na próxima rodada deve ser poupado Foto: Lucas Uebel/Grêmio O camisa 9 será titular, mas na próxima rodada deve ser poupado (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

As duas primeiras partidas de Suárez já empolgaram o torcedor gremista. Nesta quarta-feira (25), o camisa 9 será titular mais uma vez diante do Brasil de Pelotas, pela segunda rodada do Gauchão, na Arena, às 21h30min. No final de semana, na terceira rodada, Suárez deverá ser poupado, assim como outros jogadores.

Desde que chegou no Grêmio, o centroavante permaneceu em campo cerca de 140 minutos. Nesta quarta, o uruguaio chega a três jogos no comando de ataque e o primeiro jogo do estadual na Arena, diante de seus torcedores. O camisa 9 é o atual artilheiro do clube na temporada.

Apesar de ter participado dos dois jogos, entre Recopa e Gauchão, o jogador ainda não conseguiu completar nenhuma partida. Na estreia jogou 58 minutos e no Gauchão, 84 minutos.

Rodízio

A partir da próxima rodada, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, deverá iniciar um processo de rodízio com sua equipe. Conforme o planejamento, o rodízio acontece para evitar lesões, dar chances para outros atletas, além da preocupação com o gramado sintético do Passo D’ Areia.

