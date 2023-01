Polícia Polícia apreende carga de cigarro contrabandeado avaliada em quase R$ 2 milhões em Seberi

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

O caminhão e a carga foram encaminhamos para a Receita Federal e a ocorrência foi registrada na Polícia Federal Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão nesta quarta-feira (25), carregado com aproximadamente 500 mil maços de cigarros contrabandeados, na BR 386 em Seberi.

Durante uma ação de enfrentamento ao crime, Policiais abordaram um caminhão Sinotruck, com placas de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, que ingressava no Rio Grande do Sul, vindo de Santa Catarina.

Ao perceber a fiscalização, o motorista acessou uma estrada de terra vicinal e acelerou o caminhão. Quando a viatura de aproximou, ele parou na estrada e fugiu correndo, escondendo-se na mata. Ao verificarem o caminhão, os policiais encontraram cerca de 500 mil maços de cigarro no compartimento de carga. O valor estimado da apreensão é superior a 1,7 milhão de reais.

O caminhão e a carga foram encaminhamos para a Receita Federal e a ocorrência foi registrada na Polícia Federal. Equipes ainda fazem buscas no local para tentar localizar o contrabandista que fugiu.

