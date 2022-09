Inter Com recorde de público, Inter e Corinthians começam a decidir o Brasileirão feminino de futebol

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Partida no Beira-Rio está marcada para as 11h, com duelo de volta em São Paulo no próximo sábado. (Foto: Divulgação/Internacional)

A direção colorada projeta um estádio Beira-Rio praticamente lotado, às 11h desde domingo (18), para o jogo entre Inter e Corinthians pela decisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Diante da grande procura por ingressos, foram disponibilizados mais 5 mil lugares, chegando assim a uma expectativa de pelo menos 40 mil torcedores – novo recorde para a modalidade no País.

Os portões estarão abertos a partir das 9h30min para este que é o primeiro de dois duelos. A partida de volta está marcada para o sábado que vem (24), em São Paulo. Enquanto as gurias gaúchas buscam um título inédito para o clube, as adversárias buscam o tricampeonato consecutivo em um total de nove edições (oito vencidas por paulistas).

Marcas históricas

Até hoje, a maior lotação registrada em uma partida feminina no Brasil é de 30 mil pessoas. A marca foi alcançada na final do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Corinthians bateu o São Paulo na Neo Química Arena.

Já no Beira-Rio, o recorde (desde a remodelação para a Copa do Mundo de 2014) é de 50.355 torcedores, na derrota da equipe masculina do Inter para o Athletico-PR na final da Copa do Brasil de 2019. O contingente quase atingiu a lotação máxima da casa, que é de 50.842 lugares.

Antes da reforma do estádio, a casa colorada – inaugurada em 1969 – chegou a receber quase 107 mil pessoas de uma só vez, no dia 17 de junho de 1972. Essa multidão acompanhou, na ocasião, um amistoso entre Seleção Gaúcha (com atletas da Dupla Grenal) e Seleção Brasileira, empatado em 3 a 3.

