Acontece Com redação em Gramado, Rede Pampa realiza ampla cobertura do Link Isp 2023, o maior evento de internet do Sul do Brasil

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

O evento inicia nesta quinta-feira no Serra Park Foto: Divulgação O evento inicia nesta quinta-feira no Serra Park. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede Pampa invade a Serra Gaúcha nesta quinta (24) e sexta-feira ( para deixar o público 100% informado sobre o Link ISP 2023. Considerado o maior evento de internet do Sul do Brasil, a feira projeta abrir os horizontes sobre o futuro da internet e da comunicação no País e, para isso, conta com grupo grandioso de palestrantes e expositores. O Link ISP 2023 promete lotar o Serra Park, em Gramado.

Através de uma redação montada na Serra Gaúcha, o público poderá acompanhar tudo sobre o evento com a cobertura multimídia da TV Pampa, do Jornal O Sul e da Rádio Pampa.

Boletins de rádio, matérias especiais, cobertura em tempo real nas redes sociais e entrevistas exclusivas com especialistas são apenas algumas das atrações propostas pela Rede Pampa, complementadas por uma edição especial do programa Pampa Debates nesta , ao vivo, às 17h45min, direto do Palco Everest, no coração do Serra Park.

Além do programa conduzido pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, o grupo gaúcho se faz presente também no cronograma de palestras do Link ISP 2023.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, conduz a palestra “O Poder da Informação”, também no Palco Everest, às 16h desta quinta. “É com muito orgulho que a Rede Pampa se propõe a ser a mensageira desse grande evento para todos os gaúchos. O acesso à informação e à internet andam lado a lado e, cada vez mais, é preciso compreender a importância dessa conexão no mundo atual, onde os avanços tecnológicos caminham a passos largos, dia após dia. A transformação da comunicação já é uma realidade e, como único grupo gaúcho 100% atuante em TV, rádio, jornal e internet, a Rede Pampa busca sempre ser uma plataforma de conversa entre o público geral e os assuntos que movimentam o crescimento econômico e social do Rio Grande do Sul”, destacou Gadret.

Confira como será a cobertura da Rede Pampa no Link ISP 2023:

– TV Pampa: matérias in loco, reportagens ao vivo, cobertura em tempo real nas redes sociais e Pampa Debates especial, ao vivo, direto do Serra Park, às 17h45min desta quinta-feira. Entrevistas exclusivas com especialistas no YouTube da TV Pampa.

– Jornal O Sul: matérias exclusivas em tempo real no Portal osul.com.br e reportagem completa no Jornal o Sul.

– Rádio Pampa 97,5 FM: boletins ao vivo, direto do evento, durante toda programação e cobertura em tempo real nas redes sociais.

