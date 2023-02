Grêmio Com reservas, Grêmio apenas empata em 0 a 0 contra o São Luiz no Gauchão

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Com o empate, o Grêmio termina a rodada com 22 pontos e líder da competição Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com o empate, Grêmio termina a rodada com 22 pontos e líder da competição (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com os reservas, o Grêmio ficou apenas no empate em 0 a 0 contra o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, neste sábado (18) pela nona rodada do Gauchão. Com o resultado, o Grêmio permanece na liderança do campeonato, com 22 pontos.

Já o São Luiz, permanece em décimo, com sete pontos. O Tricolor volta aos gramados no sábado (25), contra o Novo Hamburgo, na Arena, em Porto Alegre, e o São Luiz no domingo (26) contra o São José, no estádio Francisco Novelletto Neto.

O jogo

No primeiro minuto de jogo, o lateral João Pedro tentou acionar Galdino, mas a bola acabou saindo para a lateral. Primeira jogada de ataque do jogo. Aos 2, Gabriel Silva fez boa jogada individual pelo meio, mas acabou sofrendo falta. Vina foi para a cobrança, mas acabou mandado para fora. Aos 4, São Luiz errou na saída de bola e entregou a bola para Vina. O camisa 11 dominou e bateu colocado, mas o goleiro se recuperou e fez boa defesa. Aos 11, Cuiabano recebeu na esquerda, tentou o cruzamento, mas Jonh Lennon apareceu na marcação. Aos 13, o time da casa falhou mais uma vez e a bola sobrou para Galdino. Villasanti recebeu, se livrou do marcador e bateu no gol. No rebote, a bola sobrou para Vina que mandou por cima, perdendo a chance de abrir o marcador. Aos 20, primeiro ataque do São Luiz. Mizael recebeu na direita, fez o cruzamento e Édipo se jogou para finalizar, mas acabou mandando por cima. Aos 26, Álvaro tentou passar por dois marcadores, aplicou uma caneta em Natã, mas o zagueiro se recuperou e o Grêmio ficou com a bola. Aos 30, Grêmio armou contra-ataque com Thiago Santos, que entregou para Thaciano que fez cruzamento, mas a defesa do São Luiz conseguiu afastar. Aos 33, Gabriel Silva tocou para Cuiabano, o lateral levou para o pé direito e chutou para o gol. Pablo, goleiro do São Luiz, se esticou e fez a defesa. Aos 37, em cobrança de falta, Márcio Goiano colocou na área, bola foi desviada na grande área e Adriel fez grande defesa. Aos 47 do primeiro tempo, a partida foi encerrada. São Luiz 0 x 0 Grêmio. Segundo tempo Na volta do segundo tempo, aos 4, Grêmio tem boa jogada pela esquerda, Diogo Barbosa foi acionado na linha de fundo, mas cruzou muito forte. Aos 5, escanteio para o Grêmio, Vina cruzou na grande área e Thiago Santos apareceu para mandar para o gol. A bola passou muito perto. Aos 10, Maurício armou o ataque com muita liberdade, vê Ygor Vinícius passando e deixa para o atacante, que bateu forte, mas Adriel fez boa defesa. Aos 16, Thaciano cruzou na grande área, Galdino tentou o domínio, mas deixou a bola escapar. Aos 19, o árbitro virou alvo da torcida e o juiz pediu para os policiais reforçarem para tranquilizar os ânimos. Aos 28, Galdino acionou Diogo Barbosa, que dispara para o ataque, entra na área e tenta a finalização. A bola explodiu na marcação e vai para fora. Aos 36, Márcio Goiano colocou na área e Éderson finalizou de cabeça. A bola foi na rede, mas pelo lado de fora. Aos 40, Zinho recebeu na entrada da grande área, arriscou de pé esquerdo, mas a bola acabou indo para fora. Aos 45, a defesa do Grêmio tirou parcialmente, mas Éderson pega muito mal e a bola foi para fora. Aos 48, Zinho dominou na ponta esquerda, passou pelo defensor, mas na hora do chute mandou em cima da marcação. Aos 51 minutos, o juiz encerrou a partida, decretando o empate entre Grêmio e São Luiz.

