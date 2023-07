Inter Com Rochet, Inter alcançará limite de estrangeiros em competições da CBF

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Apenas sete estrangeiros podem ser relacionados por partida em competições da CBF. Na foto, o goleiro Sérgio Rochet Foto: Reprodução/Twitter Apenas sete estrangeiros podem ser relacionados por partida em competições da CBF (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter encaminhou a contratação do goleiro Sérgio Rochet, do Nacional-URU. Com isso, o clube gaúcho vai atingir o limite de jogadores estrangeiros para as competições nacionais. Atualmente, o regulamento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) estabelece o limite de sete estrangeiros por partida.

Ao firmar com o goleiro do Nacional, o Colorado atinge o número permitido. Em torneios continentais, como a Libertadores da América, não há restrição.

O técnico Mano Menezes já trabalha com os seguintes estrangeiros no CT do Parque Gigante: Bustos, Mercado, Nico Hernández, Charles Aránguiz, De Pena e Enner Valencia.

Além dos seis estrangeiros, o Inter ainda conta com mais dois jogadores que têm dupla nacionalidade. Johnny, que é natural de Denville, nos Estados Unidos, e Wanderson, que nasceu em Liége, na Bélgica. A dupla não ocupa as vagas de estrangeiros.

